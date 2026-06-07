Galatasaray, Jhon Duran'a temkinli!

Galatasaray, Jhon Duran konusunda henüz kesin kararını vermedi.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, gündeme gelen Kolombiyalı golcü ile görüştü ve olumlu rapor verdi ancak kulüpten son karar henüz çıkmadı.
Takım içinde huzura önem veren sarı-kırmızılılar, menajerlerin 5 milyon euro maliyetle önerdiği Jhon Duran'a ise temkinli yaklaşıyor.
Geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giymesinin ardından Rusya'dan Zenit'e kiralık olarak imza atan 22 yaşındaki Duran, Zenit'te 9 maçta 2 kez ağları havalandırdı.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, gündeme gelen Kolombiyalı golcü ile görüştü ve olumlu rapor verdi ancak kulüpten son karar henüz çıkmadı.
Takım içinde huzura önem veren sarı-kırmızılılar, menajerlerin 5 milyon euro maliyetle önerdiği Jhon Duran'a ise temkinli yaklaşıyor.
Geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giymesinin ardından Rusya'dan Zenit'e kiralık olarak imza atan 22 yaşındaki Duran, Zenit'te 9 maçta 2 kez ağları havalandırdı.