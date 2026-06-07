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Bizim Çocuklar, son provayı kazandı!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Miami'de Venezuela'yı 2-1 yendi.

calendar 07 Haziran 2026 02:52 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 03:18
Haber: Sporx.com ve AA
Bizim Çocuklar, son provayı kazandı!
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Miami'de Venezuela ile karşılaştı.

Florida'daki Inter Miami FC Stadı'nda oynanan maçı Ay-Yıldızlılar'ımız 2-1 kazandı. 

Mücadelede ilk golü, 13. dakikada Venezuela'dan Gleiker Mendozakaydetti ve takımımız 1-0 geriye düştü. 


Karşılaşmanın 44. dakikasında ise Barış Alper Yılmaz'ın 44. dakikada bulduğu golle Milli Takımımız skoru 1-1'e getirdi. 

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken 54. dakikada Yunus Akgünde Venezuela ağlarını havalandırdı ve Bizim Çocuklar 2-1 öne geçti. 


Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleden galip ayrılan taraf Türkiye oldu. 



MONTELLA'DAN 11'DE 7 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'da oynanan Kuzey Makedonya mücadelesine göre ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.

Montella, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Salih Özcan, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Can Uzun'un yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Barış Alper Yılmaz'a şans verdi.

Inter Miami FC Stadı'nda oynanan mücadelede, Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, Mert Müldür, Yunus Akgün, Demir Ege Tıknaz, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Samet Akaydin ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.

Tedavileri süren Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu ile kaleci Muhammed Şengezer de kadroda yer almadı.

ZEKİ ÇELİK İLK KEZ KAPTAN OLARAK SAHADA

A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik, Venezuela maçına kaptan olarak çıktı. Zeki, ay-yıldızlı ekipte ilk kez kaptanlık pazu bandını taktı.

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, ESKİ ANTRENÖRÜYLE BULUŞTU

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de forma giydiği dönemde birlikte çalıştığı Venezuela teknik ekibinde yer alan teknik direktör Oscar Ortega ile Inter Miami Stadyumu'nda karşılaştı ve bir süre sohbet etti.

Uruguaylı antrenör, 2011-2024 yıllarında Diego Simeone ile beraber Atletico Madrid'de görev yapmıştı.



TÜRK TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

Miami'de oynanan maçta Türk taraftarlar tribünde yerini aldı.

Tribünlerde çok sayıda Türk milli takım formalı taraftar yer aldı ve yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibi destekledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Venezuela 13. dakikada öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Mendoza ceza sahasına yaklaştı, açısını düzeltip ceza sahası dışından çektiği sert şutta, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

44. dakikada milli takım eşitliği yakaladı. Arda Güler sağ kanattan kazanılan kornerde topun başına geçti. Arda'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu savunma son anda önledi, boşta kalan topu Barış Alper Yılmaz ağlara yolladı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


54. dakikada milli takım öne geçti. Arda Güler'in pasını kontrol eden Yunus, ceza sahası dışında önünde seken topu çok iyi bir şutla ağlara yolladı: 1-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve milli takım mücadeleyi 2-1 kazandı.



MİLLİLER, İLK HAZIRLIK MAÇINI DA KAZANMIŞTI

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçında da İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenmişti.



ANA KAMP MERKEZİNE GEÇECEKLER

Bu karşılaşmayla Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, özel uçakla Dünya Kupası için ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına geçecek.

Hakemler: Daniel Quintero, Jorge Sanchez, Jessica Morales (Meksika)

Venezuela: Contreras (Dk. 89 Graterol), Aramburu, Ferraresi (Dk. 89 Gonzalez), Makoun, Quintero (Dk. 62 Vieira), Herrera (Dk. 62 Pereira), Casseres, Martinez (Dk. 80 Alvarado), Segovia (Dk. 89 Echenique), Mendoza, Ramirez (Dk. 80 Genez)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 62 Mert Müldür), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Merih Demiral), Eren Elmalı (Dk. 80 Oğuz Aydın), İsmail Yüksek (Dk. 62 Salih Özcan), Orkun Kökçü (Dk. 71 Hakan Çalhanoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Yunus Akgün), Arda Güler (Dk. 62 Can Uzun), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül (Dk. 62 Kerem Aktürkoğlu)

Goller: Dk. 13 Mendoza (Venezuela), Dk. 44 Barış Alper Yılmaz, Dk. 54 Yunus Akgün (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 52 Segovia ve Mejias (Venezuela), Dk. 52 Arda Güler (Türkiye)

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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