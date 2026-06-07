07 Haziran
Danimarka-Ukrayna
19:30
07 Haziran
Kosova-Andora
21:00
07 Haziran
Hırvatistan-Slovenya
21:45
07 Haziran
Fas-Norveç
22:00
07 Haziran
Yunanistan-İtalya
22:00

Beşiktaş'a kötü haber: Vangelis Pavlidis

Beşiktaş'ın, Benfica'nın golcüsü Vangelis Pavlidis için yaptığı 20 milyon euroluk teklifin reddedildiği öne sürüldü. Portekiz ekibinin Yunan yıldız için 50 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

calendar 07 Haziran 2026 11:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a kötü haber: Vangelis Pavlidis
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Beşiktaş'ın, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis için yaptığı teklifin Portekiz ekibi tarafından geri çevrildiği öne sürüldü.

Portekiz basınından Correio da Manha'nın haberine göre; siyah-beyazlılar, Yunan golcü için Benfica'ya 20 milyon euroluk teklif sundu. Ancak Portekiz temsilcisi bu rakamı yeterli bulmadı.

Haberde, Benfica yönetiminin Beşiktaş'ın teklifine 50 milyon euroluk karşı teklifle yanıt verdiği belirtildi. Son iki sezonda takımın en golcü ismi olan Pavlidis'in satışına tamamen kapalı olmayan Benfica'nın, 27 yaşındaki futbolcuyu düşük bir bonservis bedeliyle göndermeyi düşünmediği ifade edildi. 

Kısa süre önce geleceğiyle ilgili konuşan Pavlidis, Benfica'da mutlu olduğunu ancak olası bir ayrılık ihtimaline de kapıyı tamamen kapatmadığını söylemişti.

Buna rağmen Yunan futbolcunun, ay sonunda yeni teknik direktör Marco Silva yönetiminde başlayacak sezon öncesi hazırlık kampında yer almasının beklendiği aktarıldı.

Öte yandan Benfica'nın 2026/27 sezonu için forvet hattındaki mevcut seçeneklerinin Pavlidis, Ivanovic ve kiralık sözleşmesinin ardından takıma dönen Gustavo Varela olduğu kaydedildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 maça çıkan Pavlidis, 30 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.