A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabındaki dördüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki son karşılaşmasını 8 Haziran Pazartesi günü (7 Haziran'ı 8 Haziran'a bağlayan gece) saat 00.00'da Bulgaristan'a karşı oynayacak. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Millilerimiz, organizasyondaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. İkinci karşılaşmada Hollanda'ya 3-0 yenilen Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında ise İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
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Filenin Sultanları, Bulgaristan karşısında!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabındaki dördüncü maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabındaki dördüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabındaki dördüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
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