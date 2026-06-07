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Dünya Kupası 2026
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Dünya Kupası'nın en tecrübeli hakemi Ravshan Irmatov

Özbek Ravshan Irmatov, 11 karşılaşmayla Dünya Kupası tarihinin en fazla maç yöneten hakemi olarak kayıtlara geçti.

calendar 07 Haziran 2026 12:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası'nın en tecrübeli hakemi Ravshan Irmatov
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Dünya Kupası'nın en çok maç yöneten hakemi, Özbek Ravshan Irmatov oldu.

Irmatov, kupa tarihinde 2010'da 5, 2014'te 4 ve 2018'de 2 olmak üzere 11 maçta görev yaptı.

Arjantinli Nestor Pitana, 2014 (4) ve 2018'de (5) 9 maçı yöneterek bu alanda ikinci sırada yer aldı. Bu iki ismi, 8'er maçla Fransız Joel Quiniou, Meksikalı Benito Archundia Tellez ve Uruguaylı Jorge Larrionda Pietrafesa takip etti.

En genci 27, en yaşlısı 53

Dünya kupalarında maç yöneten hakemler içinde en genci 27, en yaşlısı ise 53 yaşında.

Uruguaylı Francisco Mateucci, henüz 27 yaşından 62 gün almışken 1930'da ülkesinde düzenlenen turnuvada görev aldı ve Dünya Kupası'nda düdük çalan en genç hakem olarak tarihe geçti.

Dünya Kupası'nın en yaşlı hakemi ise 1950 Brezilya'da görev alan İngiliz George Reader oldu. Reader, 1950 Dünya Kupası'nda görev yaptığında 53 yaşından 236 gün almıştı.

Kırmızı kart rekoru Meksikalı hakemde

Dünya Kupası tarihinin en çok kırmızı kart gösteren hakemi, Meksikalı Arturo Brizio Carter oldu.

Carter, 1994 ABD ve 1998 Fransa'da görev alıp 7 kez kırmızı kartına başvurdu. Meksikalı hakem ABD'de 3, Fransa'da ise 4 kez kırmızı kartını cebinden çıkardı.

Dünya Kupası organizasyonunun ilk kırmızı kartını ise Türk hakem Doğan Babacan, 1974 Dünya Kupası'nda gösterdi.

Üç Dünya Kupası'nda yer alan hakemler

Dünya Kupası'nda hakemler, en çok 3 organizasyona katılabildi.

Üç Dünya Kupası'nda düdük çalan hakemler şunlar:


Hakem Ülkesi Kupalar
John Langenus Belçika 1930, 34, 38
Ivan Eklind İsveç 1934, 38, 50
Benjamin Griffiths Galler 1950, 54, 58
Arthur Ellis İngiltere 1950, 54, 58
Istvan Zsolt Macaristan 1954, 58, 66
Juan Gardeazabal İspanya 1958, 62, 66
Arturo Yamasaki Peru 1962, 66, 70
Bobby Davidson İskoçya 1962, 70, 74
Kurt Tschenscher Batı Almanya 1966, 70, 74
Ramon Barreto Uruguay 1970, 74, 78
Abraham Klein İsrail 1970, 78, 82
Nicolae Rainea Romanya 1974, 78, 82
Erik Fredriksson İsveç 1982, 86, 90
Jamal Al-Sharif Suriye 1986, 90, 94
Joel Quiniou Fransa 1986, 90, 94
Ali Mohamed Bujsaim Birleşik Arap Emirlikleri 1994, 98, 2002
Oscar Ruiz Kolombiya 2002, 06, 10
Carlos Simon Brezilya 2002, 06, 10
Marco Rodriguez Meksika 2006, 10, 14
Ravshan Irmatov Özbekistan 2010, 14, 18
Marco Rodriguez Moreno Meksika 2006, 10, 14
 
 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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