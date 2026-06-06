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Para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta ikinci oldu

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Roland Garros finalinde Hollandalı rakibi Niels Vink'e 2-0 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

calendar 06 Haziran 2026 16:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta ikinci oldu
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Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ı (Roland Garros), teklerde ikinci sırada tamamladı.

Dünya 5 numarası Ahmet Kaplan, başkent Paris'teki tekler finalinde 2 numaralı seribaşı Niels Vink ile karşılaştı.

Ahmet, böylece tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finali oynayan ilk Türk sporcu oldu.

Final müsabakasını 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Hollandalı Vink, Fransa Açık'ta 3'üncü, grand slam turnuvalarında 9'uncu tekler şampiyonluğuna ulaştı.

24 yaşındaki para tenisçi Ahmet, yarı finalde Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder'i mağlup etmişti.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finali oynayan ilk Türk sporcu Ahmet Kaplan'ı tebrik etti.

Bakan Bak, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ı teklerde ikinci tamamlayan Ahmet Kaplan için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk sporu adına gurur dolu bir gün yaşadık. Milli para tenisçimiz Ahmet Kaplan, Paris'te düzenlenen Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda quad tekerlekli sandalye tek erkekler kategorisi finalinde mücadele ederek tarihi başarı elde etti. Grand slam finaline çıkan ve ikinci olan Ahmet Kaplan'ı canıgönülden kutluyorum. Bizlere ilk kez grand slam final heyecanı yaşatan milli para tenisçimiz Ahmet Kaplan'ın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Roland Garros finalisti olan milli sporcumuzun gelecekte büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum."

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