Guirassy'e Premier Lig'den talip çıktı!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Serhou Guirassy için yeni bir rakip daha ortaya çıktı.
Alman basınından Bild'in haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Borussia Dortmund forması giyen yıldız golcüyle yakından ilgileniyor.
İngiliz ekibinin, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Guirassy'yi ciddi adaylar arasında değerlendirdiği belirtildi.
PREMIER LİG'E SICAK BAKIYOR
Borussia Dortmund'da attığı gollerle takımın en önemli kozlarından biri haline gelen Guirassy için transfer piyasası hareketlenmiş durumda. Fenerbahçe'nin haftalardır oyuncuyu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü ifade edilirken, Aston Villa'nın devreye girmesiyle yarışın daha da kızışabileceği aktarıldı.
Haberde, Guirassy'nin de Premier Lig'de oynama ihtimaline sıcak baktığı ve böyle bir fırsatı değerlendirmek istediği kaydedildi.
"OLAĞANÜSTÜ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Borussia Dortmund'un spor direktörü Ole Book ise geçen hafta yaptığı açıklamada, "Golleriyle takım için çok, çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla onu satmak istediğimizi söylemek ne planımız ne de hedefimiz. Olağanüstü teklifler gelirse, bu konuyu değerlendireceğiz." dedi.
SERBEST KALMA MADDESİ VAR
Alman basınında yer alan habere göre, Borussia Dortmund, 40 milyon euro'nun üzerinde gelecek teklifte Guirassy'nin ayrılığına sıcak bakıyor. Gineli golcünün, Borussia Dortmund ile sözleşmesinde 35 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi yer alıyor ancak bu madde sadece belirli ligler için geçerli.
SEZON PERFORMANSI
Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 30 yaşındaki Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.
Alman basınından Bild'in haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Borussia Dortmund forması giyen yıldız golcüyle yakından ilgileniyor.
İngiliz ekibinin, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Guirassy'yi ciddi adaylar arasında değerlendirdiği belirtildi.
PREMIER LİG'E SICAK BAKIYOR
Borussia Dortmund'da attığı gollerle takımın en önemli kozlarından biri haline gelen Guirassy için transfer piyasası hareketlenmiş durumda. Fenerbahçe'nin haftalardır oyuncuyu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü ifade edilirken, Aston Villa'nın devreye girmesiyle yarışın daha da kızışabileceği aktarıldı.
Haberde, Guirassy'nin de Premier Lig'de oynama ihtimaline sıcak baktığı ve böyle bir fırsatı değerlendirmek istediği kaydedildi.
"OLAĞANÜSTÜ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Borussia Dortmund'un spor direktörü Ole Book ise geçen hafta yaptığı açıklamada, "Golleriyle takım için çok, çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla onu satmak istediğimizi söylemek ne planımız ne de hedefimiz. Olağanüstü teklifler gelirse, bu konuyu değerlendireceğiz." dedi.
SERBEST KALMA MADDESİ VAR
Alman basınında yer alan habere göre, Borussia Dortmund, 40 milyon euro'nun üzerinde gelecek teklifte Guirassy'nin ayrılığına sıcak bakıyor. Gineli golcünün, Borussia Dortmund ile sözleşmesinde 35 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi yer alıyor ancak bu madde sadece belirli ligler için geçerli.
SEZON PERFORMANSI
Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 30 yaşındaki Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.