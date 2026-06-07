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İlk FIFA Dünya Kupası Uruguay'daki Estadio Centenario'da düzenlendi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 1930'da düzenlediği ilk Dünya Kupası finalinin oynandığı Estadio Centenario Uruguay'da bulunuyor. FIFA, Dünya Kupası'nın 100. yılı olan 2030 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçını Estadio Centenario'da oynatacak.

calendar 07 Haziran 2026 12:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İlk FIFA Dünya Kupası Uruguay'daki Estadio Centenario'da düzenlendi
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 1930'da ilk kez düzenlediği Dünya Kupası finali, Uruguay'daki Estadio Centenario'da (Yüzüncü Yıl Stadyumu) oynandı.

Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bulunan Yüzüncü Yıl Stadyumu, 30 Temmuz 1930'da gerçekleştirilen ilk turnuvanın finalinde Uruguay ve Arjantin milli takımlarını ağırladı.

O zamanki adı Jules Rimet Kupası olan Dünya Kupası'nı kazanan ilk ülke olarak tarihe geçen Uruguay, bu maçta Arjantin'i 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Montevideo'nun Parque Batlle Mahallesi'nde bulunan Yüzüncü Yıl Stadyumu, 1930 FIFA Dünya Kupası için özel inşa edildi ve inşaatında çalışan göçmenler 9 ay gibi rekor bir sürede stadyumu tamamladı. Yaklaşık 1100 işçinin üç vardiyada çalıştığı Uruguay'ın en büyük stadyumu olan Yüzüncü Yıl Stadyumu, Amerika kıtasının en büyük 15 stadyumu arasında yer alıyor.

Mimar Juan Scasso'nun tasarladığı, elips şeklinde 4 tribünden oluşan ve yapımı 1930'da tamamlanan stadyumun ismi, Uruguay'ın 1830'da ilan edilen ilk anayasasının yüzüncü yılı olmasına ithaf ediliyor.

1983 yılında FIFA tarafından "Dünya Futbolunun Tarihi Anıtı" olarak ilan edilen Estadio Centenario dünyada bu şekilde sınıflandırılan tek yapı olarak tarihe geçti.

Dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet, stadyum hakkında, "Bunun kadar eksiksiz bir şey daha önce hiç görmedim. Dünyada daha büyük statlar var ama onlar her türlü spor dalına ev sahipliği yapmak için kullanılıyor. Sadece futbol için inşa edildiğinden bunun dünyada bir ilk olduğunu söylemek abartı olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Kapasitesi 60 bin 235 kişilik olan stadyum, ilk Dünya Kupası'nın yanı sıra 1942, 1956 ve 1967'de düzenlenen Güney Amerika şampiyonalarına, 1980 Dünya Şampiyonlar Altın Kupası'na ve 1995 Kupa Amerika'ya ev sahipliği yaptı, turnuvalarda Uruguay kazandı.

100 YIL SONRA YENİDEN

Estadio Centenario, 100 yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası'nın açılışına ev sahipliği yapacak.

Bir sonraki turnuvada Dünya Kupası'nın 100. yılını kutlayacak FIFA, 2030'daki organizasyonun yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 2030 Dünya Kupası açılış maçını 100 yıl sonra yeniden Estadio Centenario'da oynatacak.

LIBERTADORES'İN 20 FİNALİNE EV SAHİBİ OLDU

Yüzüncü Yıl Stadyumu, 20'si final olmak üzere en çok Libertadores Kupası'nın düzenlendiği stadyum olma özelliğini taşıyor. Montevideo'daki bu simgesel stadyum, Kasım 2026'da oynanacak Libertadores finaline de ev sahipliği yapacak.

Ayrıca, 1960'da ilk kez düzenlenen Kıtalararası Kupa'nın ilk ayağı da Real Madrid ile Uruguay takımı Penarol arasında 3 Temmuz 1960'da Yüzüncü Yıl Stadyumu'nda oynandı.

STADYUMUN DİKKATİNİ ÇEKEN ANITLAR KULESİ 

Yüzüncü Yıl Stadyumu'nu, mimari olarak özel kılan bir özelliği de içinde bir seyir kulesine sahip olması.

Montevideo şehrini gören, stadyumun güneyinde bulunan ve Türkçesi "Anıtlar Kulesi" anlamına gelen Torre de los Homenajes, 100 metre yüksekliğinde ve Montevideo'nun Tarihsel Mirası listesinde yer alıyor.

Mimar Scasso, Hollanda'da bir stadyumda gördüğü kuleden esinlenerek, Anıtlar Kulesi'ni mimarisine milli semboller ekleyerek tasarladı.

Stadyumla birlikte inşaatı 1930'da tamamlanan kulenin dokuz balkonu, Uruguay bayrağındaki 5 beyaz ve 4 mavi şeridi temsil ediyor.

Kulenin alt kısmında bulunan uçak kanatlarına ve geminin ön kısmına benzer yapı ise Uruguay'a gelen göçmenlerin anısına ithaf edilerek yapıldı.

Ayrıca, Uruguay futbolunun başarılarının sergilendiği 1975'te açılışı yapılan Uruguay Futbol Müzesi de Yüzüncü Yıl Stadyumu'nda bulunuyor.

Stadyum, halihazırda spor müsabakalarının yanı sıra konser gibi kültürel etkinlikler içinde kapılarını açıyor.

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