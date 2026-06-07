Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Türkiye'nin rakibi Avustralya'yı tanıyalım!

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Avustralya, üst üste 6. kez turnuvada boy gösterecek.

calendar 07 Haziran 2026 12:11
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Türkiye'nin rakibi Avustralya'yı tanıyalım!
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Avustralya, üst üste 6. kez turnuvada boy gösterecek. 

D Grubu'nda Türkiye, ABD ve Paraguay ile mücadele edecek Avustralya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Teknik direktörlüğünü Avustralyalı Tony Popovic'in yaptığı Okyanusya temsilcisi, Asya Elemeleri C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak üst üste 6. kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Japonya'nın lider olduğu grupta Suudi Arabistan, Endonezya, Çin ve Bahreyn'i geride bırakan Avustralya, 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 19 puan topladı.

Avustralya Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

SONUÇLAR

Avustralya-Bahreyn: 0-1 

Endonezya-Avustralya: 0-0

Avustralya-Çin: 3-1

Japonya-Avustralya: 1-1

Avustralya-Suudi Arabistan: 0-0

Bahreyn-Avustralya: 2-2

Avustralya-Endonezya: 5-1

Çin-Avustralya: 0-2

Avustralya-Japonya: 1-0

Suudi Arabistan-Avustralya: 1-2

PUAN DURUMU:

TAKIM

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 Av

 P
Japonya

 10

 7

 2

 1

 30

 3

 27

 23
Avustralya

 10

 5

 4

 1

 16

 7

 9

 19
Suudi Arabistan

 10

 3

 4

 3

 7

 8

 -1

 13
Endonezya

 10

 3

 3

 4

 9

 20

 -11

 12
Çin

 10

 3

 0

 7

 7

 20

 -13

 9
Bahreyn

 10

 1

 3

 6

 5

 16

 -11

 6

ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR 

Avustralya'nın güncel kadrosundaki en önemli isimlerden birisi İtalya'da Parma forması giyen savunma oyuncusu Alessandro Circati.

Circati'nin yanı sıra Feyenoord'da oynayan Jordan Bos ve Watford'lu hücum oyuncusu Nestory Irankunda da dikkati çeken isimler.

Takımın en tecrübeli isimlerinden birisi ise, Türkiye'de uzun yıllar forma giyen ve Türk vatandaşlığı da bulunan Aziz Behiç.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Avustralya Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 6 kez mücadele etti. Avustralya'nın organizasyondaki en iyi derecesi ise ikinci tur.

Avustralya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1974 - İlk tur

2006 - İkinci tur

2010 - İlk tur

2014 - İlk tur

2018 - İlk tur 

2022 - İkinci tur

DÜNYA KUPASI KADROSU 

Kaleci: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers), Mathew Ryan (Levante UD)

Defans: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (New York City)

Orta Saha: Cameron Devlin (Heart of Midlothian), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine (St. Pauli), Connor Metcalfe (St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney), Aiden O'Neill (New York City)

Forvet: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (CD Castellon), Mohamed Toure (Norwich City), Nishan Velupillay (Melborne Victory), Cristian Volpato (US Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia)

MAÇ TAKVİMİ

Avustralya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle: 

14 Haziran Cumartesi:

07.00 Avustralya-Türkiye (BC Place Stadı-Vancouver)

19 Haziran Cuma:

22.00 ABD-Avustralya (Seattle Stadı-Seattle)

26 Haziran Cuma:

05.00 Paraguay-Avustralya (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Dünya kupalarının eğlenceli yüzleri: Maskotlar
Dünya kupalarının eğlenceli yüzleri: Maskotlar
Rusya 2018
Rusya 2018'de tahtın sahibi Fransa!
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın en tecrübeli hakemi Ravshan Irmatov
İlk FIFA Dünya Kupası Uruguay
İlk FIFA Dünya Kupası Uruguay'daki Estadio Centenario'da düzenlendi
Türkiye
Türkiye'nin rakibi Avustralya'yı tanıyalım!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön