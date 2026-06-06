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Beşiktaş'tan 10+4 hamlesi: Abdul Fatawu

Beşiktaş, Leicester City'nin 22 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Abdul Fatawu'yu gündemine aldı.

calendar 06 Haziran 2026 21:19 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2026 21:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan 10+4 hamlesi: Abdul Fatawu
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Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren ve yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Siyah-Beyazlılar'da kanat arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Abdul Fatawu oldu.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Championship ekiplerinden Leicester City forması giyen Ganalı kanat oyuncusunu takibe aldı.

10+4'E UYGUN

10+4 yabancı kuralındaki genç oyuncu kriterine uyan Fatawu'nun, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan profiller arasında bulunduğu belirtildi.

20 MİLYON EURO

Ganalı futbolcu, 2024/25 sezonu yaz transfer döneminde Sporting'den 16.25 milyon euroya Leicester City'ye transfer oldu.

22 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda takımına 44 maçta 9 gol-8 asistlik katkı verdi.

Leicester City ile sözleşmesi 2029 yılında bitecek olan futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. 

ITALIANO'NUN TALEBİ

Beşiktaş, bugün yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano ile sözleşme imzalamıştı.

Düzenlenen imza töreninde transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Önder Özen, "10+4 kuralının değişmemesinden memnuniyet duyuyorum. +4 için 3 yerimiz var, oraya bakıyoruz. Hoca 23 yaş altı oyuncular talep ediyor." demişti.

 

 

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