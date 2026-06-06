Abdurrahim Albayrak'tan Hakan Çalhanoğlu sözleri

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, NTV yayınında sarı kırmızılıların gündemiyle ilgili konuştu.
Albayrak, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.
Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:
"Yiğit Şardan ile birlikte seçime girdiğimiz zaman, karşıda Burak Elmas olduğu dönem 'Tek şartım var, hocamız Okan Buruk olacak' dedim. Çocuğu hastanedeydi, onunla konuştum ve anlaştım. Okan Hoca bana 'Başkanım sen ne yazarsan ne istersen ben Galatasaray'a gelmek, Galatasaray'da çalışmak istiyorum' dedi. Onunla orda anlaşmıştık."
HAKAN ÇALHANOĞLU
"Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmıştık. Seçimi kazansak Galatasaray'a geliyordu. Hakan'ın Galatasaray'a gelmesini dört gözle bekliyorum. Galatasaray'ın ona ihtiyacı var."
BARIŞ ALPER SÖZLERİ
"Barış Alper Yılmaz tam bir Rizeli. Babası da bana gelir. Bitmez tükenmez bir enerjisi var. Geçenlerde aradım, 'Oğlum bu nedir ya? Rize'nin çayından mı?' dedim. 'Annem beni Anzer balıyla besliyordu' diyor."
"HAMZAOĞLU İLE ŞAMPİYON OLDUK"
"Duygun Yarsuvat döneminde mazbatayı almadan Florya'ya gittim, futbolcular yemek yerken birbirlerinin yüzüne bile bakmıyor. 'Bu takımın maça gitmesine gerek yok, maç kazanamaz' dedim. Başakşehir maçına gittik, 4-0 yenildik. Tribünler '5-5-5' diye bağırıyor. Ben çıldırdım, soyunma odasına indim. Takımı Florya'da topladım. Hoca Prandelli'ydi. 'Ne yapmamız lazım?' dediğimde, 'Bu takımı komple göndermemiz lazım' dedi. Ben öyle durdum, durdum. Bana 'Ne düşünüyorsun?' dedi. Ben de 'Takımı komple göndereceğime seni gönderiyorum' dedim. Onu gönderip Hamza Hamzaoğlu'nu getirince şampiyon olduk."
Albayrak, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.
Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:
"Yiğit Şardan ile birlikte seçime girdiğimiz zaman, karşıda Burak Elmas olduğu dönem 'Tek şartım var, hocamız Okan Buruk olacak' dedim. Çocuğu hastanedeydi, onunla konuştum ve anlaştım. Okan Hoca bana 'Başkanım sen ne yazarsan ne istersen ben Galatasaray'a gelmek, Galatasaray'da çalışmak istiyorum' dedi. Onunla orda anlaşmıştık."
HAKAN ÇALHANOĞLU
"Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmıştık. Seçimi kazansak Galatasaray'a geliyordu. Hakan'ın Galatasaray'a gelmesini dört gözle bekliyorum. Galatasaray'ın ona ihtiyacı var."
BARIŞ ALPER SÖZLERİ
"Barış Alper Yılmaz tam bir Rizeli. Babası da bana gelir. Bitmez tükenmez bir enerjisi var. Geçenlerde aradım, 'Oğlum bu nedir ya? Rize'nin çayından mı?' dedim. 'Annem beni Anzer balıyla besliyordu' diyor."
"HAMZAOĞLU İLE ŞAMPİYON OLDUK"
"Duygun Yarsuvat döneminde mazbatayı almadan Florya'ya gittim, futbolcular yemek yerken birbirlerinin yüzüne bile bakmıyor. 'Bu takımın maça gitmesine gerek yok, maç kazanamaz' dedim. Başakşehir maçına gittik, 4-0 yenildik. Tribünler '5-5-5' diye bağırıyor. Ben çıldırdım, soyunma odasına indim. Takımı Florya'da topladım. Hoca Prandelli'ydi. 'Ne yapmamız lazım?' dediğimde, 'Bu takımı komple göndermemiz lazım' dedi. Ben öyle durdum, durdum. Bana 'Ne düşünüyorsun?' dedi. Ben de 'Takımı komple göndereceğime seni gönderiyorum' dedim. Onu gönderip Hamza Hamzaoğlu'nu getirince şampiyon olduk."