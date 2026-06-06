Julio Ensico, A Milli Takım'a karşı yok!
Paraguay'da Julio Enciso, hazırlık maçında sakatlandı. Ensico'nun, Dünya Kupası'nda A Milli Takım'a karşı forma giymesi beklenmiyor.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Paraguay'da, turnuvanın başlamasına günler kala sakatlık üzüntüsü yaşandı.
Karşılaşmanın 22. dakikasında topu kontrol etmeye çalışırken yerde kalan Enciso, gözyaşları içinde sedyeyle sahayı terk etti.
22 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği ve gruptaki son maçta Avustralya karşısında forma giyebileceği basına yansıdı.
Paraguay, Dünya Kupası'nda sırasıyla; ABD, Türkiye ve Avustralya ile karşılaşacak. Ensico'nun, ABD ve Türkiye maçlarını kaçırması bekleniyor.
Geçen sezon Racing Strasbourg takımında forma giyen Enciso, 42 maçta 12 gol attı.
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|Takımlar
|O
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|Av.
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|1
|Avustralya
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|0
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|0
|2
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Türkiye
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|ABD
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Çek Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|2
|Meksika
|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
|3
|Güney Afrika
|0
|0
|0
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|0
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|4
|Güney Kore
|0
|0
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|O
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Bosna Hersek
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İsviçre
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Fas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İskoçya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Curacao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Fildişi Sahili
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Mısır
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0