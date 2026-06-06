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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Modric'in 5. Dünya Kupası heyecanı

2018 Dünya Kupası'nda final oynayarak tarihinin en büyük başarısını elde eden Hırvatistan, turnuvada 7. kez mücadele edecek. Luka Modric'in 5. kez Dünya Kupası'nda forma giymeye hazırlandığı Hırvatistan'da Josko Gvardiol, Ivan Perisic, Petar Sucic gibi yıldızlar yer alıyor.

calendar 06 Haziran 2026 12:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Modric'in 5. Dünya Kupası heyecanı
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Hırvatistan, tarihinde 7. kez finallere katılma başarısını gösterdi.

İngiltere, Gana ve Panama ile L Grubu'nda yer alan Hırvatistan Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

2017'den bu yana eski Hırvat futbolcu Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde Çekya, Faroe Adaları, Karadağ ve Cebelitarık ile L Grubu'nda mücadele etti.

Çıktığı 8 maçın 7'sinden galip ayrılan, 1 kez berabere kalan Hırvatistan, grubu 22 puanla lider tamamlayarak 2026 Dünya Kupası vizesini aldı.

Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla elde etti:

Cebelitarık-Hırvatistan: 0-7

Hırvatistan-Çekya: 5-1

Faroe Adaları-Hırvatistan: 0-1

Hırvatistan-Karadağ: 4-0

Çekya-Hırvatistan: 0-0

Hırvatistan-Cebelitarık: 3-0

Hırvatistan-Faroe Adaları: 3-1

Karadağ-Hırvatistan: 2-3

TakımOGBMAYP
Hırvatistan 8 7 1 0 26 4 22
Çekya 8 5 1 2 18 8 16
Faroe Adaları 8 4 0 4 11 9 12
Karadağ 8 3 0 5 8 17 9
Cebelitarık 8 0 0 8 3 28 0
Modric, 5. kez Dünya Kupası'nda

Milan'da forma giyen 40 yaşındaki Modric, 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor.

Takımın öne çıkan isimleri arasında takım kaptanlığıyla birlikte oyunun kurucu rolünü üstlenen Luka Modric'in yanı sıra Manchester City'de oynayan ve savunmanın lideri Josko Gvardiol ve PSV'de hücum hattına tecrübe ve üretkenlik katan Ivan Perisic yer alıyor.

Hırvatistan kadrosu, 2026'ya girerken büyük ölçüde tecrübeli oyunculara dayanıyor.

Dünya Kupası geçmişi

Hırvatistan Milli Takımı, Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra Dünya Kupası'na 6 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 30 maç yapan Hırvatlar, bu maçlardan 13'ünü kazandı, 4'ünden beraberlikle, 9'undan da mağlubiyetle ayrıldı.

2018 Dünya Kupası'nda final oynayarak tarihinin en büyük başarısını elde eden Hırvatistan, 2022 Katar'da da üçüncü olmayı başardı.

Hırvatistan'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1998 - Üçüncü

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması

2018 - İkinci

2022 - Üçüncü

Kadro

Hırvatistan'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Dominik Kotarski (Kopenhag), Ivor Pandur (Hull City)

Savunma: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Münih), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV)

Orta saha: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Forvet: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).

Maç takvimi

17 Haziran (TSİ 23.00): İngiltere-Hırvatistan (Dallas Stadı)

24 Haziran (TSİ 02.00): Panama-Hırvatistan (Toronto Stadı)

28 Haziran (TSİ 00.00): Hırvatistan-Gana (Philadelphia Stadı)

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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