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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Gana'nın kadrosunda dikkat çeken yıldızlar

2010'da çeyrek final oynayan Gana, tarihinde 5. kez turnuvaya katılacak. 2026 Dünya Kupası'na çok daha oturmuş ve dengeli bir kadroyla gelen Gana; Antoine Semenyo, Jordan Ayew ve Thomas Partey gibi yıldızlara sahip.

calendar 06 Haziran 2026 12:45
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Gana'nın kadrosunda dikkat çeken yıldızlar
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Gana, turnuvaya 5. kez katılıyor.

2022 Katar Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan "Siyah Yıldızlar", yeniden yapılanma sürecini başarıyla tamamlayarak turnuvaya güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

İngiltere, Hırvatistan ve Panama ile L Grubu'nda yer alan Gana'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Afrika Elemeleri'nde (CAF) oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Gana, I Grubu'nu lider tamamlayarak Dünya Kupası biletini aldı.

Gana'nın 2026 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Gana-Madagaskar: 1-0

Komorlar-Gana: 1-0

Mali-Gana: 1-2

Gana-Orta Afrika Cumhuriyeti: 4-3

Gana-Çad: 5-0

Madagaskar-Gana: 0-3

Çad-Gana: 1-1

Gana-Mali: 1-0

Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana: 0-5

Gana-Komorlar: 1-0

TakımOGBMAYP
Gana 10 8 1 1 23 6 25
Madagaskar 10 6 1 3 17 12 19
Mali 10 5 3 2 17 6 18
Komorlar 10 5 0 5 12 13 15
Orta Afrika Cumhuriyeti 10 2 2 6 11 24 8
Çad 10 0 1 9 5 24 1
Öne çıkan oyuncuları

2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Gana, turnuvanın ardından teknik yapılanmasını yeniden şekillendirdi. Bu süreçte kadroya daha genç ve Avrupa'da forma giyen oyuncular entegre edildi.

Kaptan Jordan Ayew tecrübesiyle hücum hattına liderlik ederken, genç oyuncu Antoine Semenyo ise hız ve bitiriciliğiyle Gana'nın hücumdaki en büyük tehditlerinden biri olarak gösteriliyor. Thomas Partey de takımın bir diğer önemli oyuncusu olacak.

Gana'nın kadrosunda Başakşehir forması giyen Jerome Opoku da bulunuyor.

Dünya Kupası geçmişi

Gana Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katılırken, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkmayı başardı.

2010'da Almanya, Sırbistan ve Avustralya ile yarıştığı gruptan çıkan Gana, son 16 turunda karşılaştığı ABD'yi Gyan'ın uzatmalardaki golüyle 2-1 mağlup ederek son 8'e kaldı ama çeyrek finalde Uruguay'a penaltılar sonucunda yenilerek elendi.

Dünya kupalarında 15 maç yapan Gana, bu maçlardan 5'ini kazandı, 7'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı. Gana, bu maçlarda 18 gol attı, kalesinde ise 23 gol gördü.

Gana'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:

2006 - 2. tur

2010 - Çeyrek final

2014 - Grup aşaması

2022 - Grup aşaması

Kadro

Kaleci: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick's Athletic), Solomon Agbasi (Accra Hearts of Oak), Paul Reverson (Ajax)

Savunma: Baba Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Başakşehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Alexander Djiku (Spartak Moscow), Elisha Owusu (Auxerre)

Orta saha: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City)

Forvet: Kamaldeen Sulemana (Atlanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)

Maç takvimi

18 Haziran (TSİ 02.00): Gana-Panama (Toronto Stadı)

23 Haziran (TSİ 23.00): İngiltere-Gana (Houston Stadı)

28 Haziran (TSİ 00.00): Hırvatistan-Gana (Philadelphia Stadı)

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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