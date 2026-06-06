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Beşiktaş'tan orta sahaya Brozovic hamlesi!

Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Al-Nassr ile görüşmeleri tıkanan Marcelo Brozovic'i transfer listesine aldığı öne sürüldü.

calendar 06 Haziran 2026 12:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan orta sahaya Brozovic hamlesi!
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Teknik direktör belirsizliğini Vincenzo Italiano ile çözen Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların öncelikli hedeflerinden birinin orta saha takviyesi olduğu öğrenildi. 

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ın, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Marcelo Brozovic'i gündemine aldığı öne sürüldü.

AL-NASSR'DA GÖRÜŞMELER TIKANDI

Al-Midan ve Al-Riyadi'nin haberlerine göre; Al-Nassr yönetimi ile Hırvat futbolcu arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Yaşanan gelişmenin ardından Brozovic'in kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmeyi planladığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında deneyimli orta saha oyuncusunun menajerine Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmesi yönünde talimat verdiği aktarıldı.

ORTA SAHADA TECRÜBE PLANI

Beşiktaş yönetiminin, orta sahada tecrübeli isimlerden oluşan bir yapı kurmayı hedeflediği ve bu doğrultuda Brozovic'i önemli bir alternatif olarak gördüğü ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

31 yaşındaki futbolcunun Al-Nassr ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Geride kalan sezonda 40 resmi maçta görev yapan Brozovic, 36 karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 1 gol ve 6 asistlik katkı verdi. 

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