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Turnuvaya SADECE KALDI!

Arda Güler: "Kimseden çekincemiz yok, bize rakip fark etmez"

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler, Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

calendar 05 Haziran 2026 23:23
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Arda Güler: 'Kimseden çekincemiz yok, bize rakip fark etmez'
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A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler, Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU BİZİM HAYALİMİZ"

2002 Dünya Kupası'nda 8 numaralı formayı giyen Tugay Kerimoğlu ile turnuvadan konuşmadığını söyleyen Arda Güler, "Tugay abi (Kerimoğlu) ile görüşmedim ama duaları bizimledir. 8 numarayı giyeceğim için çok mutluyum. Bu bizim hayalimiz. Dünya Kupası'na son gittiğimizde ben daha doğmamıştım. Babamdan, abilerimden dinledim. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Buraya katılmak için çok çabaladık. Boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz" diye konuştu. 

"TAKIM ARKADAŞLARIMA ÇOK GÜVENİYORUM" 

Takım arkadaşlarına güvendiğini belirten Arda Güler, "İlk hedefimiz kesinlikle gruptan çıkmak. Sonrasında maç maç elimizden geleni yapmak istiyoruz. Dünyanın bizi böyle görmesi, bu ortamı biz oluşturduk. 2 senedir çok önemli maçlar ve mücadeleler gösterdik. Belli bir noktada olduğumuzu dünyada kanıtladık. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KİMSEDEN ÇEKİNCEMİZ YOK, BİZE RAKİP FARK ETMEZ" 

Kimseden çekinceleri olmadığını sözlerine ekleyen Arda Güler, şöyle konuştu:

"Bütün marşları seviyoruz. Herkesin emeğine sağlık. Kim gelirse oynamak isterim. Kimseden çekincemiz yok. O yüzden bize rakip fark etmez."

"SAHNE BENİM DUYGUSU ALMADIM"

Takım olarak oynayacaklarını söyleyen Arda Güler, sözlerini şöyle noktaladı: 

"Sahne benim duygusu almadım. Çünkü takım olarak oynayacağız. İnşallah en iyi günleri hep beraber yaşayacağız. Gerçekten hayallerimi yaşıyorum. Kendim bir plan çizsem bu kadar güzel olmazdı. Her gün keyif alıp, çok fazla çalışıp, ülkeme hizmet etmek için mutlu bir şekilde elimden geleni yapıyorum."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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