Arda Güler: 'Kimseden çekincemiz yok, bize rakip fark etmez'

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler, Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





"BU BİZİM HAYALİMİZ"



2002 Dünya Kupası'nda 8 numaralı formayı giyen Tugay Kerimoğlu ile turnuvadan konuşmadığını söyleyen Arda Güler, "Tugay abi (Kerimoğlu) ile görüşmedim ama duaları bizimledir. 8 numarayı giyeceğim için çok mutluyum. Bu bizim hayalimiz. Dünya Kupası'na son gittiğimizde ben daha doğmamıştım. Babamdan, abilerimden dinledim. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Buraya katılmak için çok çabaladık. Boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.



"TAKIM ARKADAŞLARIMA ÇOK GÜVENİYORUM"



Takım arkadaşlarına güvendiğini belirten Arda Güler, "İlk hedefimiz kesinlikle gruptan çıkmak. Sonrasında maç maç elimizden geleni yapmak istiyoruz. Dünyanın bizi böyle görmesi, bu ortamı biz oluşturduk. 2 senedir çok önemli maçlar ve mücadeleler gösterdik. Belli bir noktada olduğumuzu dünyada kanıtladık. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.



"KİMSEDEN ÇEKİNCEMİZ YOK, BİZE RAKİP FARK ETMEZ"



Kimseden çekinceleri olmadığını sözlerine ekleyen Arda Güler, şöyle konuştu:



"Bütün marşları seviyoruz. Herkesin emeğine sağlık. Kim gelirse oynamak isterim. Kimseden çekincemiz yok. O yüzden bize rakip fark etmez."



"SAHNE BENİM DUYGUSU ALMADIM"



Takım olarak oynayacaklarını söyleyen Arda Güler, sözlerini şöyle noktaladı:



"Sahne benim duygusu almadım. Çünkü takım olarak oynayacağız. İnşallah en iyi günleri hep beraber yaşayacağız. Gerçekten hayallerimi yaşıyorum. Kendim bir plan çizsem bu kadar güzel olmazdı. Her gün keyif alıp, çok fazla çalışıp, ülkeme hizmet etmek için mutlu bir şekilde elimden geleni yapıyorum."



