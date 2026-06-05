Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Namağlup Senegal, tarih yazmak istiyor

Senegal, 2026 Dünya Kupası'na Afrika Elemeleri'nde namağlup lider olarak katılırken, Sadio Mane önderliğinde 2002'deki çeyrek final başarısını aşmayı hedefliyor.

calendar 05 Haziran 2026 15:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Namağlup Senegal, tarih yazmak istiyor
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Futbol Takımı, 2002'de elde ettiği çeyrek final başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.

Fransa, Irak ve Norveç ile I Grubu'nda yer alan Senegal'in kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

- Kupaya katılma mücadelesi

Senegal milli takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti.

Senegal, toplam 10 maçta topladığı 24 puan ile grubunu zirvede bitirerek tarihindeki dördüncü Dünya Kupası biletini cebine koydu.

Senegal, FIFA dünya sıralamasında 14. basamakta yer alıyor.

Afrika B Grubu:

Senegal-Güney Sudan: 4-0

Togo-Senegal: 0-0

Senegal-Kongo Demokratik Cumhuriyeti: 1-1

Moritanya - Senegal: 0-1

Sudan-Senegal: 0-0

Senegal-Togo: 2-0

Senegal-Sudan: 2-0

Kongo Demokratik Cumhuriyeti-Senegal: 2-3

Güney Sudan-Senegal: 0-5

Senegal-Moritanya: 4 - 0

 

2026 Dünya Kupası Elemeleri - Afrika B Grubu Puan Durumu

SıraTakımOGBMAGYGAVP
1 Senegal 10 7 3 0 22 3 +19 24
2 Demokratik Kongo 10 7 1 2 15 6 +9 22
3 Sudan 10 4 1 5 8 6 +2 13
4 Togo 10 2 2 6 5 10 -5 8
5 Moritanya 10 1 1 8 4 13 -9 4
6 Güney Sudan 10 1 0 9 3 19 -16 3
 

- Öne çıkan oyuncuları

Senegal milli takımı, 2026 Dünya Kupası öncesinde takımın liderliğini Al Nassr forması giyen Sadio Mane üstlenirken, Avrupa'nın öne çıkan kulüplerinde forma giyen genç isimler kadronun yeni iskeletini oluşturuyor.

Senegal'in kaptanı ve milli takımda 51 golle tüm zamanların en golcü oyuncusu 2026'da da Senegal'in en büyük kozlarından biri olacak.

Sane dışında Nicolas Jackson (Bayern Münih), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Lamine Camara (Monaco), Idrissa Gueye (Everton), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) ve Edouard Mendy (El-Ehli) de kadronun önemli isimleri arasında bulunuyor.

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs ve Samsunspor'da oynayan Cherif Ndiaye de takımın kadrosunda yer alıyor.

- Dünya Kupası geçmişi

Senegal Milli Takımı, Dünya Kupası'na 2002, 2018 ve 2022'de olmak üzere 3 kez katıldı.

Turnuvada 4. kez boy gösterecek olan Senegal, son 3 Dünya Kupası'na katılmış olacak.

Afrika temsilcisi, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı. Papa Diop, Aliou Cisse ve El Hadji Diouf gibi isimleri kadrosunda bulunduran Senegal, çeyrek finalde Türkiye'ye İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol"le mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Katar'daki son Dünya Kupası'na da katılan Senegal, turnuvada son 16 turuna yükseldi ve İngiltere'ye 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Dünya kupasında toplam 12 müsabakaya çıkan Senegal, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 16 gol atan Senegal, kalesinde ise 17 gol gördü.

Senegal'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:

2002 - Çeyrek final

2018 - Grup aşaması

2022 - Son 16

- Kadrosu

Senegal'in Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Edouard Mendy (Al Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice)

Defans: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham United), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhate (Olimpik Lyon), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (Galatasaray)

Orta saha: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Münih)

Forvet: Sadio Mane (Al Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germian), Nicolas Jackson (Chelsea), Bamba Dieng (Lorient), Cherif Ndiaye (Samsunspor)

- Maç takvimi

Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

16 Haziran Salı:

Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

23 Haziran Salı:

Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00

26 Haziran Cuma:

Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00

 

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Namağlup Senegal, tarih yazmak istiyor
Namağlup Senegal, tarih yazmak istiyor
Dünya Kupası ev sahibine yaramıyor
Dünya Kupası ev sahibine yaramıyor
Dünya Kupası ilk kez 3 ülke ortaklığında
Dünya Kupası ilk kez 3 ülke ortaklığında
Fatih Terim
Fatih Terim'den A Milli Takım ve geleceği için açıklama
Türkiye
Türkiye'nin 2 ülke, 3 şehir yolculuğu
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön