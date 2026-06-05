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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası ilk kez 3 ülke ortaklığında

2026 FIFA Dünya Kupası; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Böylece ilk kez bir Dünya Kupası'na 3 ülke ortaklık edecek.

calendar 05 Haziran 2026 14:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası ilk kez 3 ülke ortaklığında
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FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 3 ülke ortaklığında geniş bir coğrafyada gerçekleştirilecek. Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 22 kez bu organizasyon düzenlenirken, 23.'sü ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında yapılacak.

DAHA ÖNCE SADECE BİR KEZ İKİ ÜLKE ORTAKLIĞINDA DÜZENLENDİ

Geride kalan 22 FIFA Dünya Kupası'nın 21'ini tek ev sahibi ülke gerçekleştirdi.

Sadece 2002 yılındaki organizasyon, Japonya-Güney Kore ortaklığında düzenlendi.

İki ülkenin beraber düzenlediği ilk ve tek dünya kupası özelliği de taşıyan turnuvaya, ayrıca Asya kıtası ilk kez ev sahipliği yaptı.

2002 Dünya Kupası'nı ilk kez finalde karşılaştığı Almanya'yı 2-0 yenen Brezilya kaldırmıştı.

Türkiye ise turnuvadaki son maçında ev sahiplerinden Güney Kore'yi yenerek 2002 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlamıştı.

16 ŞEHİRDE YAPILACAK

Kuzey Amerika kıtasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası, dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek.

Turnuva, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası boyunca 16 farklı stadyumda toplam 104 maç oynanacak.

Dünya Kupası'nda ev sahipleri şöyle:

Tarih

 Ev sahibi
1930

 Uruguay
1934

 İtalya
1938

 Fransa
1950

 Brezilya
1954

 İsviçre
1958

 İsveç
1962

 Şili
1966

 İngiltere
1970

 Meksika
1974

 Batı Almanya
1978

 Arjantin
1982

 İspanya
1986

 Meksika
1990

 İtalya
1994

 ABD
1998

 Fransa
2002

 Güney Kore-Japonya
2006

 Almanya
2010

 Güney Afrika
2014

 Brezilya
2018

 Rusya
2022 Katar
2026 ABD, Kanada, Meksika
 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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