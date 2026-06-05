Dünya Kupası ilk kez 3 ülke ortaklığında

DAHA ÖNCE SADECE BİR KEZ İKİ ÜLKE ORTAKLIĞINDA DÜZENLENDİ

16 ŞEHİRDE YAPILACAK

Tarih



Ev sahibi



1930



Uruguay



1934



İtalya



1938



Fransa



1950



Brezilya



1954



İsviçre



1958



İsveç



1962



Şili



1966



İngiltere



1970



Meksika



1974



Batı Almanya



1978



Arjantin



1982



İspanya



1986



Meksika



1990



İtalya



1994



ABD



1998



Fransa



2002



Güney Kore-Japonya



2006



Almanya



2010



Güney Afrika



2014



Brezilya



2018



Rusya



2022 Katar 2026 ABD, Kanada, Meksika

FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 3 ülke ortaklığında geniş bir coğrafyada gerçekleştirilecek. Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 22 kez bu organizasyon düzenlenirken, 23.'sü ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında yapılacak.Geride kalan 22 FIFA Dünya Kupası'nın 21'ini tek ev sahibi ülke gerçekleştirdi.Sadece 2002 yılındaki organizasyon, Japonya-Güney Kore ortaklığında düzenlendi.İki ülkenin beraber düzenlediği ilk ve tek dünya kupası özelliği de taşıyan turnuvaya, ayrıca Asya kıtası ilk kez ev sahipliği yaptı.2002 Dünya Kupası'nı ilk kez finalde karşılaştığı Almanya'yı 2-0 yenen Brezilya kaldırmıştı.Türkiye ise turnuvadaki son maçında ev sahiplerinden Güney Kore'yi yenerek 2002 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlamıştı.Kuzey Amerika kıtasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası, dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek.Turnuva, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek.2026 FIFA Dünya Kupası boyunca 16 farklı stadyumda toplam 104 maç oynanacak.Dünya Kupası'nda ev sahipleri şöyle: