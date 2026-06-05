Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Türkiye'nin 2 ülke, 3 şehir yolculuğu

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında 2 farklı ülkedeki 3 şehirde 3 maç oynayacak.

calendar 05 Haziran 2026 14:12 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 14:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye'nin 2 ülke, 3 şehir yolculuğu
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Kuzey Amerika kıtasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası, dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlar açıklanırken A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile 14 Haziran'da Kanada'daki BC Place Vancouver Stadı'nda, Paraguay ile 20 Haziran'da ABD'deki San Francisco Bay Bölgesi Stadı'nda ve ABD ile 26 Haziran'da ABD'deki Los Angeles Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Venezuela ile 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletindeki Inter Miami Stadı'nda TSİ 01.00'de oynayacak.

ABD ve Kanada'da oynayacağı grup maçlarının sonuna kadar en az 20 bin km yol yapacak milli takım, turnuvadaki yolculuğu sona erdiğinde ülkeye dönüşle birlikte dünya çevresinde bir turluk mesafeyi (yaklaşık 40 bin kilometre) kat etmiş olacak.

GRUP MAÇLARI SONUNA KADAR 20 BİN KM UÇUŞ

Ay-yıldızlı futbolcular, İstanbul'dan yola çıkarak ABD'deki 1 hazırlık karşılaşması, ABD ile Kanada'daki toplam 3 farklı statta oynanacak grup maçları ve Phoenix'teki kamp alanına dönüşler dahil 20 bin kilometre uçacak.

Bu uçuşlara milli takımın Dünya Kupası serüveni sona erdiğinde İstanbul'a dönüş de eklenerek kat edilen toplam mesafe yaklaşık 11 bin kilometre artacak.

İstanbul'dan ilk maçın oynanacağı Kanada'nın Vancouver şehrine geçmeden önce yapacağı hazırlık maçları için Miami'ye gidecek milli takım, İstanbul-Miami arası 12 saatlik uçuşla 9 bin 600 kilometre yol kat edecek. Dünya Kupası öncesi kamp yapacağı Phoenix'e geçecek milli takım, Miami-Phoenix arası 4,5 saatlik uçuşla 3 bin 200 kilometre yol yapacak ve Dünya Kupası maçlarına hazırlanacak.

Ay-yıldızlı takım, ilk maçını Avustralya ile 14 Haziran'da Kanada'daki BC Place Vancouver Stadı'nda oynayacak ve Phoenix'ten 3 saatlik uçuş ve 2 bin kilometre mesafedeki Vancouver'a uçacak.

Paraguay ile 20 Haziran'da ABD'deki San Francisco Bay Bölgesi Stadı'ndaki maç için ise A Milli Futbol Takımı, Vancouver şehrinden 2 saatlik uçuş ve bin 300 kilometre mesafedeki San Francisco'ya geçecek.

ABD ile 26 Haziran'da ABD'deki Los Angeles Stadı'nda karşı karşıya gelecek ay-yıldızlılar, Phoenix'ten 1 saatlik uçuş ve 600 kilometre mesafedeki Los Angeles'a gidecek.

Böylece, milli takım ve taraftarlar, grup maçları sonuna kadar dünya çevresinde 40 bin kilometrelik bir tur uzunluğun yarısı yol kat etmiş olacak.

Turnuvaya erken bir vedada bile son grup maçından sonra İstanbul'a dönüş için 14 saatlik uçuş ve 11 bin kilometre gelecek milli takım, toplamda 42 saatlik uçuşla 31 bin kilometre yol yapacak.

A Milli Futbol Takımı maçlarını statlarda izlemek isteyen Türk taraftarlar, İstanbul'dan yola çıkarak 3 farklı stattaki grup maçları için ülkeye dönüş dahil 23 bin kilometreye ulaşacak.

DÜNYA ÇEVRESİNDE BİR TUR

Turnuvada ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yere alan A Milli Futbol Takımı'nın grup maçlarının ardından üst turlara çıkması durumunda yeni seyahatlerle uçuş mesafeleri de uzayacak.

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'nda finale giden yolda üst turlara çıkması durumunda ise futbolcular dünya çevresinde bir turluk mesafeye yakın bir yol kat etmiş olacak.

Grup maçları sonunda 20 bin km yol yapmış olacak milli takım ve taraftarlar, yaklaşık 11 bin km uçuş mesafesindeki İstanbul'a dönüş dahil üst turlara da çıkması durumunda 40 bin kilometrelik dünya çevresinde bir tur uzunluğa yakın yol kat etmiş olacak.

Milli takımın 1 hazırlık maçı ve 3 grup maçı sürecinde yapacağı uçuşlar şöyle:

Uçuş Rakip Kalkış Varış Uçuş Süresi (saat) Mesafe (km)
1 Venezuela (hazırlık maçı)

 İstanbul Miami 12 saat 9600
2 Kampa dönüş Miami Phoenix 4 3200
3 Avustralya Phoenix Vancouver 3 2000
4 Kampa dönüş Vancouver Phoenix 3 2000
5 Paraguay Phoenix SanFrancisco 2 1000
6 Kampa dönüş SanFrancisco Phoenix 2 1000
7 ABD Phoenix Los Angeles 1 600
8 Kampa dönüş Los Angeles Phoenix 1 600
Toplam       28 20000
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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