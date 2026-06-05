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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası ev sahibine yaramıyor

Daha önce 22 kez düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda ev sahipliği yapan ülkelerden sadece 6 tanesi şampiyon oldu. 16 kez ise diğer takımlar turnuvayı kazandı.

calendar 05 Haziran 2026 14:54 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 15:03
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Dünya Kupası ev sahibine yaramıyor
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Futbolda 23'üncüsü ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda geride kalan 22 finalin sadece 6'sında ev sahibi takımlar şampiyonluğu kazandı.

Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 22 kez bu organizasyon düzenlendi. Bu 22 kupada ev sahibi ülkeler 6 kez şampiyon oldu, diğerleri ise 16 kez mutlu sona ulaştı.

İlk iki Dünya Kupası'nı ev sahibi ülkeler kazandı, son 6 organizasyonda ise ev sahibi olmayanlar zirveye çıktı.

KAZANAN 6 EV SAHİBİ

Dünya Kupası'nın başlamasıyla ev sahibi ülkeler başarılı bir grafik çizdi.

1930'da Uruguay, 1934'te de İtalya, evlerinde düzenlenen turnuvalarda taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşattı.

İngiltere, 1966'da evindeki kupada ilk ve tek şampiyonluğunu aldı, Batı Almanya 1974'te, Arjantin 1978'de, son olarak da Fransa, 1998'de seyircisi önünde şampiyon oldu.

SON 6 TURNUVADA EV SAHİPLERİ ŞAMPİYON OLAMADI

Son 6 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkeler şampiyonluğa ulaşamadı.

Fransa 1998'in ardından 2002 Güney Kore-Japonya'da Brezilya, 2006 Almanya'da İtalya, 2010 Güney Afrika'da İspanya, 2014 Brezilya'da Almanya, 2018 Rusya'da Fransa ve 2022 Katar'da Arjantin kupayı kazandı.

BREZİLYA VE İSVEÇ EVİNDEKİ FİNALLERİ KAYBETTİ

Dünya Kupası tarihinde evlerinde final oynayıp kaybeden iki ülke milli takımı bulunuyor.

Brezilya 1950'de, İsveç ise 1958'de ülkelerinde yapılan Dünya Kupası'nda final oynamalarına rağmen mutlu sona ulaşamadı.

Brezilya, 1950'de statü gereği beraberliğin bile kendisine yettiği finalde, seyircisi önünde Uruguay'a 2-1 mağlup olup tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşma fırsatını tepti. İsveç ise 1958'deki finalde taraftarının karşısında Brezilya'ya 5-2 gibi farklı bir sonuçla yenilerek ikinci oldu.

EV SAHİPLERİ VE ŞAMPİYONLAR 

Dünya Kupası'nda ev sahipleri, şampiyonlar, finalistler ve sonuçlar şöyle:

Tarih

 Ev sahibi

 Şampiyon

 Finalist

 Sonuç
1930

 Uruguay

 Uruguay

 Arjantin

 4-2
1934

 İtalya

 İtalya

 Çekoslovakya

 2-1 (uzatma)
1938

 Fransa

 İtalya

 Macaristan

 4-2
1950

 Brezilya

 Uruguay

 Brezilya

 2-1
1954

 İsviçre

 Batı Almanya

 Macaristan

 3-2
1958

 İsveç

 Brezilya

 İsveç

 5-2
1962

 Şili

 Brezilya

 Çekoslovakya

 3-1
1966

 İngiltere

 İngiltere

 Batı Almanya

 4-2 (uzatma)
1970

 Meksika

 Brezilya

 İtalya

 4-1
1974

 Batı Almanya

 Batı Almanya

 Hollanda

 2-1
1978

 Arjantin

 Arjantin

 Hollanda

 3-1 (uzatma)
1982

 İspanya

 İtalya

 Batı Almanya

 3-1
1986

 Meksika

 Arjantin

 Batı Almanya

 3-2
1990

 İtalya

 Batı Almanya

 Arjantin

 1-0
1994

 ABD

 Brezilya

 İtalya

 0-0 (3-2 penaltı)
1998

 Fransa

 Fransa

 Brezilya

 3-0
2002

 G.Kore-Japonya

 Brezilya

 Almanya

 2-0
2006

 Almanya

 İtalya

 Fransa

 1-1 (5-3 penaltı)
2010

 G.Afrika

 İspanya

 Hollanda

 1-0 (uzatma)
2014

 Brezilya

 Almanya

 Arjantin

 1-0 (uzatma)
2018

 Rusya

 Fransa

 Hırvatistan

 4-2
2022

 Katar

 Arjantin

 Fransa

 3-3 (4-2 penaltı)
EV SAHİPLERİNİN PERFORMANSI

Şampiyon olamayan ve finale çıkamayan ev sahibi ülkelerin Dünya Kupası performansları şöyle:

1938 Fransa: Çeyrek finalde 3-1'lik skorla İtalya'ya elendi.

1954 İsviçre: Çeyrek finalde 7-5'lik skorla Avusturya'ya kaybetti.

1962 Şili: Yugoslavya'yı 1-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu

1970 Meksika: Çeyrek finalde 4-1'lik skorla İtalya'ya yenildi.

1982 İspanya: İkinci turda Batı Almanya ve İngiltere'nin bulunduğu grubu son sırada tamamlayıp elendi.

1986 Meksika: Çeyrek finalde penaltılar sonucunda 4-1'le Batı Almanya'ya mağlup oldu.

1990 İtalya: İngiltere'yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

1994 ABD: Son 16 turunda Brezilya'ya 1-0 yenilerek elendi.

2002 Güney Kore-Japonya: Güney Kore, Türkiye'ye 3-2 yenilerek dünya dördüncüsü oldu. Japonya, son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elendi.

2006 Almanya: Portekiz'i 3-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

2010 Güney Afrika: Uruguay, Meksika ve Fransa'nın yer aldığı A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak elendi. Güney Afrika, ev sahibi olup grup aşamasını geçemeyen ilk ülke olarak dikkati çekti.

2014 Brezilya: Yarı finalde Almanya'ya 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup olan Brezilya, üçüncülük maçında da Hollanda karşısında sahadan 3-0 yenik ayrıldı.

2018 Rusya: Çeyrek finalde Hırvatistan'a penaltılarla 4-3 kaybetti.

2022 Katar: Hollanda, Senegal ve Ekvador'un bulunduğu A Grubu'nda puan alamadı. 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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