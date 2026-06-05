Dünya Kupası ev sahibine yaramıyor

KAZANAN 6 EV SAHİBİ

SON 6 TURNUVADA EV SAHİPLERİ ŞAMPİYON OLAMADI

BREZİLYA VE İSVEÇ EVİNDEKİ FİNALLERİ KAYBETTİ

EV SAHİPLERİ VE ŞAMPİYONLAR

Tarih



Ev sahibi



Şampiyon



Finalist



Sonuç



1930



Uruguay



Uruguay



Arjantin



4-2



1934



İtalya



İtalya



Çekoslovakya



2-1 (uzatma)



1938



Fransa



İtalya



Macaristan



4-2



1950



Brezilya



Uruguay



Brezilya



2-1



1954



İsviçre



Batı Almanya



Macaristan



3-2



1958



İsveç



Brezilya



İsveç



5-2



1962



Şili



Brezilya



Çekoslovakya



3-1



1966



İngiltere



İngiltere



Batı Almanya



4-2 (uzatma)



1970



Meksika



Brezilya



İtalya



4-1



1974



Batı Almanya



Batı Almanya



Hollanda



2-1



1978



Arjantin



Arjantin



Hollanda



3-1 (uzatma)



1982



İspanya



İtalya



Batı Almanya



3-1



1986



Meksika



Arjantin



Batı Almanya



3-2



1990



İtalya



Batı Almanya



Arjantin



1-0



1994



ABD



Brezilya



İtalya



0-0 (3-2 penaltı)



1998



Fransa



Fransa



Brezilya



3-0



2002



G.Kore-Japonya



Brezilya



Almanya



2-0



2006



Almanya



İtalya



Fransa



1-1 (5-3 penaltı)



2010



G.Afrika



İspanya



Hollanda



1-0 (uzatma)



2014



Brezilya



Almanya



Arjantin



1-0 (uzatma)



2018



Rusya



Fransa



Hırvatistan



4-2



2022



Katar



Arjantin



Fransa



3-3 (4-2 penaltı)





EV SAHİPLERİNİN PERFORMANSI

Futbolda 23'üncüsü ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda geride kalan 22 finalin sadece 6'sında ev sahibi takımlar şampiyonluğu kazandı.Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 22 kez bu organizasyon düzenlendi. Bu 22 kupada ev sahibi ülkeler 6 kez şampiyon oldu, diğerleri ise 16 kez mutlu sona ulaştı.İlk iki Dünya Kupası'nı ev sahibi ülkeler kazandı, son 6 organizasyonda ise ev sahibi olmayanlar zirveye çıktı.Dünya Kupası'nın başlamasıyla ev sahibi ülkeler başarılı bir grafik çizdi.1930'da Uruguay, 1934'te de İtalya, evlerinde düzenlenen turnuvalarda taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşattı.İngiltere, 1966'da evindeki kupada ilk ve tek şampiyonluğunu aldı, Batı Almanya 1974'te, Arjantin 1978'de, son olarak da Fransa, 1998'de seyircisi önünde şampiyon oldu.Son 6 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkeler şampiyonluğa ulaşamadı.Fransa 1998'in ardından 2002 Güney Kore-Japonya'da Brezilya, 2006 Almanya'da İtalya, 2010 Güney Afrika'da İspanya, 2014 Brezilya'da Almanya, 2018 Rusya'da Fransa ve 2022 Katar'da Arjantin kupayı kazandı.Dünya Kupası tarihinde evlerinde final oynayıp kaybeden iki ülke milli takımı bulunuyor.Brezilya 1950'de, İsveç ise 1958'de ülkelerinde yapılan Dünya Kupası'nda final oynamalarına rağmen mutlu sona ulaşamadı.Brezilya, 1950'de statü gereği beraberliğin bile kendisine yettiği finalde, seyircisi önünde Uruguay'a 2-1 mağlup olup tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşma fırsatını tepti. İsveç ise 1958'deki finalde taraftarının karşısında Brezilya'ya 5-2 gibi farklı bir sonuçla yenilerek ikinci oldu.Dünya Kupası'nda ev sahipleri, şampiyonlar, finalistler ve sonuçlar şöyle:Şampiyon olamayan ve finale çıkamayan ev sahibi ülkelerin Dünya Kupası performansları şöyle:1938 Fransa: Çeyrek finalde 3-1'lik skorla İtalya'ya elendi.1954 İsviçre: Çeyrek finalde 7-5'lik skorla Avusturya'ya kaybetti.1962 Şili: Yugoslavya'yı 1-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu1970 Meksika: Çeyrek finalde 4-1'lik skorla İtalya'ya yenildi.1982 İspanya: İkinci turda Batı Almanya ve İngiltere'nin bulunduğu grubu son sırada tamamlayıp elendi.1986 Meksika: Çeyrek finalde penaltılar sonucunda 4-1'le Batı Almanya'ya mağlup oldu.1990 İtalya: İngiltere'yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.1994 ABD: Son 16 turunda Brezilya'ya 1-0 yenilerek elendi.2002 Güney Kore-Japonya: Güney Kore, Türkiye'ye 3-2 yenilerek dünya dördüncüsü oldu. Japonya, son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elendi.2006 Almanya: Portekiz'i 3-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.2010 Güney Afrika: Uruguay, Meksika ve Fransa'nın yer aldığı A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak elendi. Güney Afrika, ev sahibi olup grup aşamasını geçemeyen ilk ülke olarak dikkati çekti.2014 Brezilya: Yarı finalde Almanya'ya 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup olan Brezilya, üçüncülük maçında da Hollanda karşısında sahadan 3-0 yenik ayrıldı.2018 Rusya: Çeyrek finalde Hırvatistan'a penaltılarla 4-3 kaybetti.2022 Katar: Hollanda, Senegal ve Ekvador'un bulunduğu A Grubu'nda puan alamadı.