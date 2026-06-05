Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Avusturya'nın hedefi tarih yazmak

2026 FIFA Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde eden Avusturya, yıldızlarla dolu kadrosu ve güçlü eleme performansıyla dikkat çekiyor. David Alaba, Marcel Sabitzer ve Marko Arnautovic önderliğindeki kırmızı-beyazlılar, J Grubu'nda Ürdün, Arjantin ve Cezayir karşısında üst tura çıkma mücadelesi verecek.

calendar 05 Haziran 2026 16:54
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Avusturya'nın hedefi tarih yazmak
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Avusturya, Avrupa Elemeleri H Grubu'nda sergilediği performansla doğrudan kupa biletini cebine koydu. Çıktığı sekiz maçta altı galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alan takım, toplam 19 puanla grubunu zirvede tamamladı. Bu süreçte rakip fileleri 22 kez havalandıran Avusturya, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Bosna-Hersek, Romanya, Güney Kıbrıs ve San Marino ile karşılaşan ekip, eleme aşamasındaki tek yenilgisini deplasmanda Romanya'ya karşı 1-0'lık skorla aldı.

ÖNE ÇIKAN YILDIZLAR VE ADAY KADRO

Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen tecrübeli isimler, Avusturya'nın turnuvadaki en büyük kozları arasında yer alıyor. Uzun yıllardır Real Madrid forması giyen David Alaba'nın hem savunmada hem de saha içi liderliğinde takımın temel direği olması bekleniyor. Ayrıca Borussia Dortmund'dan Marcel Sabitzer, Bayern Münih'ten Konrad Laimer ve hücum hattının tecrübeli ismi Marko Arnautovic takımın iskeletini oluşturuyor.

Aday kadroda kaleyi Patrick Pentz, Alexander Schlager ve Florian Wiegele koruyacak. Savunma hattında David Affengruber, David Alaba, Kevin Danso, Marco Friedl, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Alexander Prass ve Michael Svoboda yer alıyor. Orta alanda Christoph Baumgartner, Carney Chukwuemeka, Florian Grillitsch, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Romano Schmid, Alessandro Schöpf, Nicolas Seiwald, Paul Wanner ve Patrick Wimmer görev beklerken, hücum rotasyonu Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch ve Sasa Kalajdzic'ten oluşuyor.

KUPA GEÇMİŞİ VE TARİHİ İSTATİSTİKLER

Tarihinde daha önce yedi kez Dünya Kupası'na katılan Avusturya, organizasyondaki en büyük başarısını 1954 yılında üçüncü olarak elde etti. Bunun dışında 1934'te yarı final oynayan ekip; 1958, 1978, 1982, 1990 ve son olarak 1998 yıllarında gruplarda boy gösterdi.

Dünya Kupası arenasında bugüne kadar 29 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Attığı 43 gole karşılık kalesinde 47 gol gördü. Avusturya ayrıca, 1954 yılındaki turnuvada İsviçre'yi 7-5 mağlup ederek Dünya Kupası tarihinin en gollü maçına imza atan takımlardan biri olarak tarihe geçti.

J GRUBU MAÇ TAKVİMİ

Avusturya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki maç programı Türkiye saati ile (TSİ) şu şekilde gerçekleşecek:

17 Haziran (07.00): Avusturya - Ürdün (San Francisco Stadyumu)
22 Haziran (20.00): Arjantin - Avusturya (Dallas Stadyumu)
28 Haziran (05.00): Cezayir - Avusturya (Kansas City Stadyumu)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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