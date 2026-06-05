Avusturya'nın hedefi tarih yazmak

Avusturya, Avrupa Elemeleri H Grubu'nda sergilediği performansla doğrudan kupa biletini cebine koydu. Çıktığı sekiz maçta altı galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alan takım, toplam 19 puanla grubunu zirvede tamamladı. Bu süreçte rakip fileleri 22 kez havalandıran Avusturya, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Bosna-Hersek, Romanya, Güney Kıbrıs ve San Marino ile karşılaşan ekip, eleme aşamasındaki tek yenilgisini deplasmanda Romanya'ya karşı 1-0'lık skorla aldı.



ÖNE ÇIKAN YILDIZLAR VE ADAY KADRO



Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen tecrübeli isimler, Avusturya'nın turnuvadaki en büyük kozları arasında yer alıyor. Uzun yıllardır Real Madrid forması giyen David Alaba'nın hem savunmada hem de saha içi liderliğinde takımın temel direği olması bekleniyor. Ayrıca Borussia Dortmund'dan Marcel Sabitzer, Bayern Münih'ten Konrad Laimer ve hücum hattının tecrübeli ismi Marko Arnautovic takımın iskeletini oluşturuyor.



Aday kadroda kaleyi Patrick Pentz, Alexander Schlager ve Florian Wiegele koruyacak. Savunma hattında David Affengruber, David Alaba, Kevin Danso, Marco Friedl, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Alexander Prass ve Michael Svoboda yer alıyor. Orta alanda Christoph Baumgartner, Carney Chukwuemeka, Florian Grillitsch, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Romano Schmid, Alessandro Schöpf, Nicolas Seiwald, Paul Wanner ve Patrick Wimmer görev beklerken, hücum rotasyonu Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch ve Sasa Kalajdzic'ten oluşuyor.



KUPA GEÇMİŞİ VE TARİHİ İSTATİSTİKLER



Tarihinde daha önce yedi kez Dünya Kupası'na katılan Avusturya, organizasyondaki en büyük başarısını 1954 yılında üçüncü olarak elde etti. Bunun dışında 1934'te yarı final oynayan ekip; 1958, 1978, 1982, 1990 ve son olarak 1998 yıllarında gruplarda boy gösterdi.



Dünya Kupası arenasında bugüne kadar 29 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Attığı 43 gole karşılık kalesinde 47 gol gördü. Avusturya ayrıca, 1954 yılındaki turnuvada İsviçre'yi 7-5 mağlup ederek Dünya Kupası tarihinin en gollü maçına imza atan takımlardan biri olarak tarihe geçti.



J GRUBU MAÇ TAKVİMİ



Avusturya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki maç programı Türkiye saati ile (TSİ) şu şekilde gerçekleşecek:



17 Haziran (07.00): Avusturya - Ürdün (San Francisco Stadyumu)

22 Haziran (20.00): Arjantin - Avusturya (Dallas Stadyumu)

28 Haziran (05.00): Cezayir - Avusturya (Kansas City Stadyumu)



