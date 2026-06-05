Trabzonspor, Ernest Muçi'nin maliyetini duyurdu!

Trabzonspor, transferde peş peşe resmi açıklamalar yapmaya devam ediyor.



Bordo-mavili kulüp, Ruslan Malinovskyi transferinin ardından Ernest Muçi transferini de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



İŞTE MUCI'NİN SÖZLEŞME DETAYLARI



Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.





Yapılan anlaşmaya göre Ernest Muçi'ye her bir futbol sezonu için 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecek.



Sözleşmede yer alan opsiyon hakkının Trabzonspor tarafından kullanılması halinde ise oyuncuya 2029/2030 futbol sezonu için 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödemesi yapılacak.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkan Muçi, 15 gol 7 asistlik performans sergiledi.



