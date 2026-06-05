Trabzonspor, Ernest Muçi'nin maliyetini duyurdu!

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin ardından Ernest Muçi transferini de KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, oyuncuyla 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

calendar 05 Haziran 2026 21:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Ernest Muçi'nin maliyetini duyurdu!
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Trabzonspor, transferde peş peşe resmi açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Bordo-mavili kulüp, Ruslan Malinovskyi transferinin ardından Ernest Muçi transferini de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İŞTE MUCI'NİN SÖZLEŞME DETAYLARI

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Yapılan anlaşmaya göre Ernest Muçi'ye her bir futbol sezonu için 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecek.

Sözleşmede yer alan opsiyon hakkının Trabzonspor tarafından kullanılması halinde ise oyuncuya 2029/2030 futbol sezonu için 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödemesi yapılacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkan Muçi, 15 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
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