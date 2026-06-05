Stefan Savic'ten Fenerbahçe maçı için flaş itiraf!

Trabzonspor'un tecrübeli stoperi Stefan Savic, Fenerbahçe'ye karşı oynanan maçta hakeme yönelik söylediği sözlerle ilgili konuştu.

calendar 05 Haziran 2026 22:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Stefan Savic'ten Fenerbahçe maçı için flaş itiraf!
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Trabzonspor'un savunma oyuncusu Stefan Savic, Fenerbahçe'ye karşı oynanan maçta hakeme yönelik söylediği sözlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kulübün YouTube kanalına konuşan Karadağlı futbolcu, kendisine yöneltilen "Gerçekten hakeme 'Fenerbahçe forması giy' dedin mi?" sorusuna yanıt verdi. 

Savic, söz konusu ifadeyi kullandığını doğrulayarak, "Evet, gerçekten hakeme onu söyledim; çünkü o maçta olan her şey çok garipti ve bence olan birçok şey de kabul edilemez seviyedeydi. Çünkü günümüzde, 2025 yılında elbette hakemler hata yapabilirler. Bu da oyunun bir parçası ama yardım alabilecekleri şeyler de var." ifadelerini kullandı.

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