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Dursun Özbek'ten Batrakov mesajı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov transferiyle ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 07:38
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten Batrakov mesajı!
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Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun ardından kadrosuna bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov transferini bitirdi. Galatasaray, Rus ekibi ve 21 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.

Galatasaray, genç futbolcu için 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunuyor.

Ödemelerin taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği belirtildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN MESAJ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Batrakov transferiyle ilgili konuştu. Özbek, "Scout ekibimizin 1 numarasını aldık. Hocamız da çok beğeniyordu. Ne kadar kaliteli bir oyuncu transfer ettiğimiz herkes görecek." dedi.

SEZON PERFORMANSI

21 yaşındaki Rus 10 numara, bu sezon 5 maça çıktı ve 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

Geçen sezon ise 36 maçta 17 gol - 12 asistlik performans sergilemişti.  

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