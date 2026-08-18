Dursun Özbek'ten Batrakov mesajı!

Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun ardından kadrosuna bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov transferini bitirdi. Galatasaray, Rus ekibi ve 21 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.
Galatasaray, genç futbolcu için 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunuyor.
Ödemelerin taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği belirtildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN MESAJ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Batrakov transferiyle ilgili konuştu. Özbek, "Scout ekibimizin 1 numarasını aldık. Hocamız da çok beğeniyordu. Ne kadar kaliteli bir oyuncu transfer ettiğimiz herkes görecek." dedi.
SEZON PERFORMANSI
21 yaşındaki Rus 10 numara, bu sezon 5 maça çıktı ve 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.
Geçen sezon ise 36 maçta 17 gol - 12 asistlik performans sergilemişti.
Galatasaray, genç futbolcu için 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunuyor.
Ödemelerin taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği belirtildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN MESAJ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Batrakov transferiyle ilgili konuştu. Özbek, "Scout ekibimizin 1 numarasını aldık. Hocamız da çok beğeniyordu. Ne kadar kaliteli bir oyuncu transfer ettiğimiz herkes görecek." dedi.
SEZON PERFORMANSI
21 yaşındaki Rus 10 numara, bu sezon 5 maça çıktı ve 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.
Geçen sezon ise 36 maçta 17 gol - 12 asistlik performans sergilemişti.