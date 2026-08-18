17 Ağustos
Samsunspor-Göztepe
3-3
17 Ağustos
Batman Petrolspor-Boluspor
2-0
17 Ağustos
Deportivo-Elche
1-1
17 Ağustos
Casa Pia-Benfica
0-7
17 Ağustos
Cardiff City-Wrexham
1-1

Boluspor Teknik Direktörü Farrar: "Penaltı çok haksızdı"

Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar, Batman Petrolspor karşısında aldıkları penaltının haksız olduğunu ve bu kararın maçın seyrini değiştirdiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 00:41 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 02:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Boluspor Teknik Direktörü Farrar: 'Penaltı çok haksızdı'
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-0 mağlup olan Boluspor'da Teknik Direktör Daniel Farrar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maça iyi başladıklarını ve kompakt bir oyun ortaya koyduklarını belirten Farrar, rakiplerine saygı duyduklarını ifade etti.

Farrar, karşılaşmanın kırılma anının penaltı olduğunu belirterek, "Aldığımız penaltı sonrası oyunun değiştiğini düşünüyorum. Penaltının gerçekten çok haksız olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hakeme güveniyoruz." dedi.

Rakip takımın oyuna sonradan dahil ettiği oyuncuların mücadeleye olumlu katkı sağladığını aktaran Farrar, "Rakip takımın oyuna soktuğu oyuncular daha iyi oynamak için girdiler. Dediğim gibi penaltı çok haksız olduğu için bu golden sonra biraz oyunun yönü değişti." ifadelerini kullandı.

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