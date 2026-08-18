Boluspor Teknik Direktörü Farrar: 'Penaltı çok haksızdı'

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-0 mağlup olan Boluspor'da Teknik Direktör Daniel Farrar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Maça iyi başladıklarını ve kompakt bir oyun ortaya koyduklarını belirten Farrar, rakiplerine saygı duyduklarını ifade etti.
Farrar, karşılaşmanın kırılma anının penaltı olduğunu belirterek, "Aldığımız penaltı sonrası oyunun değiştiğini düşünüyorum. Penaltının gerçekten çok haksız olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hakeme güveniyoruz." dedi.
Rakip takımın oyuna sonradan dahil ettiği oyuncuların mücadeleye olumlu katkı sağladığını aktaran Farrar, "Rakip takımın oyuna soktuğu oyuncular daha iyi oynamak için girdiler. Dediğim gibi penaltı çok haksız olduğu için bu golden sonra biraz oyunun yönü değişti." ifadelerini kullandı.
Farrar, karşılaşmanın kırılma anının penaltı olduğunu belirterek, "Aldığımız penaltı sonrası oyunun değiştiğini düşünüyorum. Penaltının gerçekten çok haksız olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hakeme güveniyoruz." dedi.
Rakip takımın oyuna sonradan dahil ettiği oyuncuların mücadeleye olumlu katkı sağladığını aktaran Farrar, "Rakip takımın oyuna soktuğu oyuncular daha iyi oynamak için girdiler. Dediğim gibi penaltı çok haksız olduğu için bu golden sonra biraz oyunun yönü değişti." ifadelerini kullandı.