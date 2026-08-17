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Shakhtar Donetsk'ten Arda Turan ve Türkiye'ye teşekkür

Shakhtar Donetsk Başkanı Rinat Akhmetov, teknik direktörleri Arda Turan ile ilgili bir açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 16:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Shakhtar Donetsk'ten Arda Turan ve Türkiye'ye teşekkür
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Ukrayna Birinci Futbol Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk Kulübü Başkanı Rinat Akhmetov, ülkesine destekleri nedeniyle teknik direktör Arda Turan ve Türkiye'ye teşekkür etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Akhmetov, yeni sezon öncesinde takımın hazırlıkları, transfer çalışmaları ve kulübün hedeflerini görüşmek üzere üst yönetici (CEO) Serhii Palkin, sportif direktör Darijo Srna ve teknik direktör Arda Turan ile bir araya geldi.

Kulübün ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Akhmetov, "Tüm Ukraynalılar gibi füzelerin ve bombaların sesleriyle uyanarak yeniden burada olduğunuz için size bir kez daha içtenlikle teşekkür ederim. Siz aynı zamanda Türk halkını da temsil ediyorsunuz. Türkiye'nin bizi desteklediğini, Türk halkının bizi desteklediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizi desteklediğini biliyorum. Ukrayna'nın kararlılığını koruyacağını, adil ve kalıcı bir barışa kavuşacağını düşünüyorum. Bunu sadece düşünmüyorum, Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa kavuşacağından eminim. Bir kez daha teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon şampiyon olan Shakhtar Donetsk, bu sezona 3'te 3 yaparak başladı.

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