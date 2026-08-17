Galatasaray'a Marcus Rashford önerisi

Süper Lig'de dört sezondur şampiyonluğu kaptırmayan Galatasaray yeni sezona iç sahada aldığı Çorum FK beraberliğiyle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TARAFTARDAN TEPKİ
Tribünlerde yönetim istifa sesleri yükselirken taraftarlar "Transferler nerede?" tezahüratlarını da dillerden düşürmedi.
TRANSFERDE GAZA BASILDI
Yönetim transferde gaza basarken Okan Buruk hücum oyuncusu isteğini birkaç kez yineledi.
RASHFORD ÖNERİSİ
Aleksey Batrakov transferinde imzaya bir adım uzakta bulunan Galatasaray'a George Gardi'den Marcus Rashford önerisi geldi.
Daha önce birçok yıldız ismin Galatasaray'a transfer olmasında önemli rol oynayan Gardi, Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan futbolcuyu getirebileceğini sarı-kırmızılı yönetime iletti.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren İngiliz yıldız, Manchester United'a döndü.
Katalan ekibiyle 49 maçta süre bulan Rashford 14 gol 14 asistlik performans sergiledi.
ÖNCELİK LEAO'DA
Galatasaray'ın sol kanattaki önceliği ise halen Rafael Leao...
Tribünlerde yönetim istifa sesleri yükselirken taraftarlar "Transferler nerede?" tezahüratlarını da dillerden düşürmedi.
TRANSFERDE GAZA BASILDI
Yönetim transferde gaza basarken Okan Buruk hücum oyuncusu isteğini birkaç kez yineledi.
RASHFORD ÖNERİSİ
Aleksey Batrakov transferinde imzaya bir adım uzakta bulunan Galatasaray'a George Gardi'den Marcus Rashford önerisi geldi.
Daha önce birçok yıldız ismin Galatasaray'a transfer olmasında önemli rol oynayan Gardi, Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan futbolcuyu getirebileceğini sarı-kırmızılı yönetime iletti.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren İngiliz yıldız, Manchester United'a döndü.
Katalan ekibiyle 49 maçta süre bulan Rashford 14 gol 14 asistlik performans sergiledi.
ÖNCELİK LEAO'DA
Galatasaray'ın sol kanattaki önceliği ise halen Rafael Leao...