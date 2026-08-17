17 Ağustos
Samsunspor-Göztepe
21:30
17 Ağustos
Batman Petrolspor-Boluspor
21:30
17 Ağustos
Deportivo-Elche
22:00
17 Ağustos
Casa Pia-Benfica
22:15
17 Ağustos
Cardiff City-Wrexham
22:00

Galatasaray'a Marcus Rashford önerisi

Hücum bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Marcus Rashford önerisi geldi. Menajer George Gardi, İngiliz futbolcuyu getirebileceğini sarı kırmızılı yönetime iletti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 11:59
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Marcus Rashford önerisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Süper Lig'de dört sezondur şampiyonluğu kaptırmayan Galatasaray yeni sezona iç sahada aldığı Çorum FK beraberliğiyle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TARAFTARDAN TEPKİ

Tribünlerde yönetim istifa sesleri yükselirken taraftarlar "Transferler nerede?" tezahüratlarını da dillerden düşürmedi.

TRANSFERDE GAZA BASILDI

Yönetim transferde gaza basarken Okan Buruk hücum oyuncusu isteğini birkaç kez yineledi.

RASHFORD ÖNERİSİ

Aleksey Batrakov transferinde imzaya bir adım uzakta bulunan Galatasaray'a George Gardi'den Marcus Rashford önerisi geldi.

Daha önce birçok yıldız ismin Galatasaray'a transfer olmasında önemli rol oynayan Gardi, Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan futbolcuyu getirebileceğini sarı-kırmızılı yönetime iletti.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren İngiliz yıldız, Manchester United'a döndü.

Katalan ekibiyle 49 maçta süre bulan Rashford 14 gol 14 asistlik performans sergiledi.

ÖNCELİK LEAO'DA

Galatasaray'ın sol kanattaki önceliği ise halen Rafael Leao...  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.