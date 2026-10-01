Rafael Leao, Ronaldo'nun numarasını aldı!

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun kamptan ayrılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli takımda 17 numaralı formayı giyen Rafael Leao, Cristiano Ronaldo'nun kamptan ayrılmasının ardından yıldız futbolcunun 7 numaralı formasını aldı.
Rafael Leao, bugün (Perşembe) oynanacak Danimarka maçında 7 numaralı forma ile mücadele edecek.
MİLLİ TAKIM KARNESİ
Ronaldo'nun 7 numaralı formasını alan 27 yaşındaki Rafael Leao, şu ana kadar Portekiz Milli Takımı'nda 50 maçta süre buldu ve 6 gol attı.
Rafael Leao, bugün (Perşembe) oynanacak Danimarka maçında 7 numaralı forma ile mücadele edecek.
MİLLİ TAKIM KARNESİ
Ronaldo'nun 7 numaralı formasını alan 27 yaşındaki Rafael Leao, şu ana kadar Portekiz Milli Takımı'nda 50 maçta süre buldu ve 6 gol attı.