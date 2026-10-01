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Rafael Leao, Ronaldo'nun numarasını aldı!

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, milli takımda Cristiano Ronaldo'nun 7 numaralı formasını aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 11:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Rafael Leao, Ronaldo'nun numarasını aldı!
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Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun kamptan ayrılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli takımda 17 numaralı formayı giyen Rafael Leao, Cristiano Ronaldo'nun kamptan ayrılmasının ardından yıldız futbolcunun 7 numaralı formasını aldı.

Rafael Leao, bugün (Perşembe) oynanacak Danimarka maçında 7 numaralı forma ile mücadele edecek.

MİLLİ TAKIM KARNESİ

Ronaldo'nun 7 numaralı formasını alan 27 yaşındaki Rafael Leao, şu ana kadar Portekiz Milli Takımı'nda 50 maçta süre buldu ve 6 gol attı.

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