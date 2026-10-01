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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sakatlığı ile ilgili yeni gelişme

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Orkun Kökçü'nün Kocaelispor maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusuydu. Orkun Kökçü'nün durumu belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Ekim 2026 11:32
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sakatlığı ile ilgili yeni gelişme
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Orkun Kökçü
Orkun Kökçü
Beşiktaş
UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya maçında fedakarlık yaparak görev alan Orkun Kökçü, karşılaşmanın ardından ayak parmağındaki ağrılarının artması sonrası A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.

TFF'den yapılan açıklamada milli futbolcunun tedavisine Beşiktaş'ta devam edeceği belirtilmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ayak başparmağındaki çatlak nedeniyle tedavi gören Orkun Kökçü'nün, Beşiktaş'ın pazar akşamı ağırlayacağı Kocaelispor maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusuydu.

ORKUN KÖKÇÜ, KOCAELİSPOR MAÇINA YETİŞECEK

Milliyet'te yer alan habere göre Orkun Kökçü, Beşiktaş-Kocaelispor maçına yetişecek. Milli futbolcu gibi tedavileri süren Vlahovic ve Trossard da söz konusu müsabakada forma giyebilecek.

Orkun Kökçü bir süre dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak.

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