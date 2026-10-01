Portland Trail Blazers'ın yeni yıldızı Ja Morant, Damian Lillard ile birlikte üstlendiği farklı role uyum sağlamaktan memnun olduğunu belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portland'ın antrenman kampının ikinci gününün ardından çarşamba günü basın mensuplarına konuşan Morant, Lillard ve takımın geniş guard rotasyonundaki diğer oyuncularla yakaladığı ilk uyumu değerlendirdi.
Morant, her oyuncunun kendine özgü güçlü yönleri olduğunu vurguladı:
"Hepimizin kendine özgü bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Hepimizin güçlü yönleri var ve bugün burada olmamızın nedeni de bu. Görevimiz, kendi oyunumuzu oynamayı sürdürürken birbirimize yardımcı olmak, birbirimizi etkili olabileceğimiz pozisyonlara sokmak ve herkes için fırsat yaratmak."
27 yaşındaki guard, Lillard, Scoot Henderson ve Portland'ın diğer top yönlendiren oyuncularıyla aynı sahayı paylaşmanın, Memphis'te taşıdığı hücum yaratma yükünü azalttığını söyledi:
"Bu oyuncularla birlikte oynamak güzel. Topun sürekli benim elimde olması gerekmiyor. Hepsi hem kendileri hem de takım arkadaşları için pozisyon yaratabiliyor. Bu önemli bir avantaj."
Topu daha az elinde tuttuğu bu rolü sevip sevmediği sorulan Morant, "Evet, kesinlikle" yanıtını verdi.
İlk çalışmaların en dikkat çekici gelişmelerinden biri, Morant ile aşil tendonu yırtığının ardından geçirdiği iyileşme süreci nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçıran Lillard'ın birlikteliği oldu.
Morant, Lillard'ın şut tehdidinin hücumda geniş alanlar açtığını belirtti:
"Keyifli. Dame sahadayken çok fazla alan oluşuyor. Nasıl bir şutör olduğunu zaten biliyorsunuz ama bu, diğer herkes için de fırsat yaratıyor. Mesela penetre edip topu dışarı çıkardığınızda, savunmacılar şutöre çıkmak zorunda kalıyor."
İki yıldızın, kendi oyunlarından vazgeçmeden birbirlerini tamamlamayı öğrenmeye çalıştığını söyleyen Morant, şöyle devam etti:
"İkimiz de bencil davranmadan birbirimizin oyununu öğrenmeye çalışıyoruz. Ama aynı zamanda kendimiz gibi oynamayı da sürdürmek istiyoruz. Yapılması gereken bu."
Morant, topsuz oynamanın avantajlarını da şimdiden görmeye başladığını anlattı.
Çarşamba günkü antrenmanda birkaç kez pası alır almaz üçlük atma fırsatı bulduğunu belirten yıldız guard, savunmanın arkasına yaptığı katlarda da hızını kullanabildiğini söyledi:
"Bu, oyunumun farklı yönlerini ortaya çıkarıyor ve daha kolay sayı bulmamı sağlayacak yollar açıyor."
Morant, geçen sezon Memphis formasıyla çıktığı 20 maçta 19,5 sayı ve 8,1 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 41, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 23,5 isabetle oynadı.
NBA'deki yedi sezonunun ardından kariyer ortalamaları ise 22,4 sayı ve 7,4 asist seviyesinde bulunuyor.
Blazers, antrenman kampında top kayıplarını azaltmaya ve ribaundlara da özel önem veriyor.
Morant, çarşamba günkü çalışmada zaman zaman gereğinden hızlı oynadıklarını ancak bunu gelişim sürecinin bir parçası olarak gördüğünü belirtti:
"Rakibe baskı yapan bir takımız. Bu yüzden savunmamızın bizi daha hızlı oynamaya zorlaması iyi bir şey. Ama yine de topun değerini bilmemiz ve her başarılı savunmayı ribaund alarak tamamlamamız gerekiyor."
Portland'ın takım içi uyumunu da öven Morant, kısa sürede güçlü bir soyunma odası ortamı oluşturduklarını söyledi:
"Keyifli bir grubumuz var. Hepimizin birbirimizle bağ kurduğunu düşünüyorum. Hepimiz doğru şeylere odaklanıyoruz ve aynı şeyi istiyoruz. Bence en önemli şey de kesinlikle bu."
Morant, her oyuncunun kendine özgü güçlü yönleri olduğunu vurguladı:
"Hepimizin kendine özgü bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Hepimizin güçlü yönleri var ve bugün burada olmamızın nedeni de bu. Görevimiz, kendi oyunumuzu oynamayı sürdürürken birbirimize yardımcı olmak, birbirimizi etkili olabileceğimiz pozisyonlara sokmak ve herkes için fırsat yaratmak."
27 yaşındaki guard, Lillard, Scoot Henderson ve Portland'ın diğer top yönlendiren oyuncularıyla aynı sahayı paylaşmanın, Memphis'te taşıdığı hücum yaratma yükünü azalttığını söyledi:
"Bu oyuncularla birlikte oynamak güzel. Topun sürekli benim elimde olması gerekmiyor. Hepsi hem kendileri hem de takım arkadaşları için pozisyon yaratabiliyor. Bu önemli bir avantaj."
Topu daha az elinde tuttuğu bu rolü sevip sevmediği sorulan Morant, "Evet, kesinlikle" yanıtını verdi.
İlk çalışmaların en dikkat çekici gelişmelerinden biri, Morant ile aşil tendonu yırtığının ardından geçirdiği iyileşme süreci nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçıran Lillard'ın birlikteliği oldu.
Morant, Lillard'ın şut tehdidinin hücumda geniş alanlar açtığını belirtti:
"Keyifli. Dame sahadayken çok fazla alan oluşuyor. Nasıl bir şutör olduğunu zaten biliyorsunuz ama bu, diğer herkes için de fırsat yaratıyor. Mesela penetre edip topu dışarı çıkardığınızda, savunmacılar şutöre çıkmak zorunda kalıyor."
İki yıldızın, kendi oyunlarından vazgeçmeden birbirlerini tamamlamayı öğrenmeye çalıştığını söyleyen Morant, şöyle devam etti:
"İkimiz de bencil davranmadan birbirimizin oyununu öğrenmeye çalışıyoruz. Ama aynı zamanda kendimiz gibi oynamayı da sürdürmek istiyoruz. Yapılması gereken bu."
Morant, topsuz oynamanın avantajlarını da şimdiden görmeye başladığını anlattı.
Çarşamba günkü antrenmanda birkaç kez pası alır almaz üçlük atma fırsatı bulduğunu belirten yıldız guard, savunmanın arkasına yaptığı katlarda da hızını kullanabildiğini söyledi:
"Bu, oyunumun farklı yönlerini ortaya çıkarıyor ve daha kolay sayı bulmamı sağlayacak yollar açıyor."
Morant, geçen sezon Memphis formasıyla çıktığı 20 maçta 19,5 sayı ve 8,1 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 41, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 23,5 isabetle oynadı.
NBA'deki yedi sezonunun ardından kariyer ortalamaları ise 22,4 sayı ve 7,4 asist seviyesinde bulunuyor.
Blazers, antrenman kampında top kayıplarını azaltmaya ve ribaundlara da özel önem veriyor.
Morant, çarşamba günkü çalışmada zaman zaman gereğinden hızlı oynadıklarını ancak bunu gelişim sürecinin bir parçası olarak gördüğünü belirtti:
"Rakibe baskı yapan bir takımız. Bu yüzden savunmamızın bizi daha hızlı oynamaya zorlaması iyi bir şey. Ama yine de topun değerini bilmemiz ve her başarılı savunmayı ribaund alarak tamamlamamız gerekiyor."
Portland'ın takım içi uyumunu da öven Morant, kısa sürede güçlü bir soyunma odası ortamı oluşturduklarını söyledi:
"Keyifli bir grubumuz var. Hepimizin birbirimizle bağ kurduğunu düşünüyorum. Hepimiz doğru şeylere odaklanıyoruz ve aynı şeyi istiyoruz. Bence en önemli şey de kesinlikle bu."