Arjantin'den Paredes için FIFA'ya resmi itiraz!

Arjantin Milli Takımı, Bolivya ile oynayacağı hazırlık maçına odaklanırken, Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) da Leandro Paredes'in milli takıma dönüşü için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Boca Juniors forması giyen orta saha oyuncusu ve teknik direktör Lionel Scaloni'nin, Paredes'in milli takım kariyerinin henüz sona ermediğini açıklamasının ardından AFA'nın hukuk departmanı, 2026 Dünya Kupası finalindeki olaylar nedeniyle verilen 10 maçlık cezanın mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi için FIFA'ya resmi itirazını iletti.
HEDEF, CEZAYI ÜÇ MAÇA İNDİRMEK
AFA Hukuk Danışmanı Andres Paton Urich ve spor hukuku alanında uzman avukat Ariel Reck'in imzasını taşıyan başvuruda, Paredes'in cezasının üç maça düşürülmesi talep edildi.
Arjantinli futbolcu, son Dünya Kupası'nın finalinde İspanya oyuncularıyla yaşanan kavgalar nedeniyle 10 maçtan men edilmişti. AFA, bu olay için uygulanabilecek asgari ceza olan üç maçın yeterli olması gerektiğini savunuyor.
İtirazın temelinde ise Paredes'e verilen cezanın, diğer milli takımların kaptanları veya önde gelen oyuncularının karıştığı benzer olaylarda uygulanan cezaların "ortalamasının çok üzerinde" olduğu görüşü bulunuyor.
KASIM AYINDA GERİ DÖNEBİLİR
Başvurunun kabul edilmesi halinde Paredes, cezasını Bolivya, Burkina Faso ve Benin ile oynanacak üç hazırlık maçında tamamlamış olacak. Söz konusu karşılaşmaların tamamı A sınıfı milli maç statüsünde kabul edildi.
Arjantin'in itirazın sonucunu öğrenmek için 20 ila 25 gün beklemesi gerekiyor. Bu nedenle kararın, mevcut milli maç dönemindeki karşılaşmalar tamamlandıktan sonra açıklanması bekleniyor.
Talebin olumlu sonuçlanması durumunda Paredes, yılın son FIFA milli maç dönemi olan kasım ayında yeniden milli takım kadrosuna çağrılabilecek.
HEDEF, CEZAYI ÜÇ MAÇA İNDİRMEK
AFA Hukuk Danışmanı Andres Paton Urich ve spor hukuku alanında uzman avukat Ariel Reck'in imzasını taşıyan başvuruda, Paredes'in cezasının üç maça düşürülmesi talep edildi.
Arjantinli futbolcu, son Dünya Kupası'nın finalinde İspanya oyuncularıyla yaşanan kavgalar nedeniyle 10 maçtan men edilmişti. AFA, bu olay için uygulanabilecek asgari ceza olan üç maçın yeterli olması gerektiğini savunuyor.
İtirazın temelinde ise Paredes'e verilen cezanın, diğer milli takımların kaptanları veya önde gelen oyuncularının karıştığı benzer olaylarda uygulanan cezaların "ortalamasının çok üzerinde" olduğu görüşü bulunuyor.
KASIM AYINDA GERİ DÖNEBİLİR
Başvurunun kabul edilmesi halinde Paredes, cezasını Bolivya, Burkina Faso ve Benin ile oynanacak üç hazırlık maçında tamamlamış olacak. Söz konusu karşılaşmaların tamamı A sınıfı milli maç statüsünde kabul edildi.
Arjantin'in itirazın sonucunu öğrenmek için 20 ila 25 gün beklemesi gerekiyor. Bu nedenle kararın, mevcut milli maç dönemindeki karşılaşmalar tamamlandıktan sonra açıklanması bekleniyor.
Talebin olumlu sonuçlanması durumunda Paredes, yılın son FIFA milli maç dönemi olan kasım ayında yeniden milli takım kadrosuna çağrılabilecek.