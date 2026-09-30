Fenerbahçe'den geçtiğimiz ocak ayında Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Serie A devi Napoli'nin Polonyalı futbolcuyu kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınında yer alan ve Polonya kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Napoli, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için en az üç transfer yapmayı planlıyor. Napoli yönetiminin orta saha ve hücum hattı için değerlendirdiği isimlerden birinin de Rennes forması giyen Sebastian Szymanski olduğu belirtildi.
RENNES'E 9.5 MİLYON EUROYA GİTTİ
Fenerbahçe, Szymanski'yi Ocak 2026'da Fransız ekibi Rennes'e gönderdi. Transfer döneminde Fransız basını, iki kulübün 9.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euroya kadar bonus karşılığında anlaşmaya vardığını yazdı. Ligue 1'in resmi internet sitesi de Rennes'in Polonyalı oyuncu için yaklaşık 9.5 milyon euro ödediğini aktardı.
BONSERVİS BEKLENTİSİ
27 yaşındaki futbolcunun Rennes ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız ekibinin Szymanski için gelecek tekliflerde yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu ve oyuncu için yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir rakamın gündeme gelebileceği ifade edildi.
RENNES'TEKİ PERFORMANSI
Szymanski, Rennes formasıyla bugüne kadar tüm kulvarlarda 21 karşılaşmaya çıktı; 2 gol ve 4 asist üretti. Polonyalı orta saha, 2026/27 sezonunda ise Rennes ile Ligue 1 ve Avrupa'da toplam 5 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
FENERBAHÇE'DE 134 MAÇ
2023 yazında Dinamo Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Szymanski, sarı-lacivertli formayla toplam 134 resmi karşılaşmada 22 gol kaydetti. Fenerbahçe, oyuncunun Rennes'e transferini 23 Ocak 2026 tarihinde resmen duyurmuştu.
Kariyerinde Legia Varşova, Dinamo Moskova, Feyenoord ve Fenerbahçe formaları da giyen Sebastian Szymanski, hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilmesi nedeniyle Napoli'nin ocak ayındaki transfer planında değerlendirdiği isimlerden biri olarak gösteriliyor.
RENNES'E 9.5 MİLYON EUROYA GİTTİ
Fenerbahçe, Szymanski'yi Ocak 2026'da Fransız ekibi Rennes'e gönderdi. Transfer döneminde Fransız basını, iki kulübün 9.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euroya kadar bonus karşılığında anlaşmaya vardığını yazdı. Ligue 1'in resmi internet sitesi de Rennes'in Polonyalı oyuncu için yaklaşık 9.5 milyon euro ödediğini aktardı.
BONSERVİS BEKLENTİSİ
27 yaşındaki futbolcunun Rennes ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız ekibinin Szymanski için gelecek tekliflerde yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu ve oyuncu için yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir rakamın gündeme gelebileceği ifade edildi.
RENNES'TEKİ PERFORMANSI
Szymanski, Rennes formasıyla bugüne kadar tüm kulvarlarda 21 karşılaşmaya çıktı; 2 gol ve 4 asist üretti. Polonyalı orta saha, 2026/27 sezonunda ise Rennes ile Ligue 1 ve Avrupa'da toplam 5 resmi maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
FENERBAHÇE'DE 134 MAÇ
2023 yazında Dinamo Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Szymanski, sarı-lacivertli formayla toplam 134 resmi karşılaşmada 22 gol kaydetti. Fenerbahçe, oyuncunun Rennes'e transferini 23 Ocak 2026 tarihinde resmen duyurmuştu.
Kariyerinde Legia Varşova, Dinamo Moskova, Feyenoord ve Fenerbahçe formaları da giyen Sebastian Szymanski, hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilmesi nedeniyle Napoli'nin ocak ayındaki transfer planında değerlendirdiği isimlerden biri olarak gösteriliyor.