Dursun Özbek, Avrupa'da büyük oynuyor!

Avrupa Kulüpler Birliği'nin daveti üzerine 2026 yılı toplantısı için Kopenhag'a giden Dursun Aydın Özbek yönetim kuruluna seçildi. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, Galatasaray'ı Avrupa futbolunda daha güçlü bir yere konumlandırmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 14:00
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Galatasaray.org
Dursun Özbek, Avrupa'da büyük oynuyor!
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa futbolunun önemli kulüp yöneticilerini buluşturan Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) 2026 yılı toplantısı için Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daydı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yöneticilerinin katıldığı toplantıda, uluslararası organizasyonların geleceği, kulüplerin bu organizasyonlardaki konumu, finansal sürdürülebilirlik ve Avrupa futbolunun gelişimine yönelik başlıklar ele alındı.

Galatasaray'ın Avrupa'daki konumunun güçlendirilmesi açısından da önem taşıyan zirvede Özbek'in farklı ülkelerden kulüp başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldi.



BARCELONA BAŞKANI LAPORTA İLE BULUŞTU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek organizasyonda Barcelona Başkanı Joan Laporta ile buluştu.

Sarı-kırmızılı kulüp Şampiyonlar Ligi kura çekimine de kalabalık bir kadroyla çıkarma yapmış; Avrupa'nın önemli kulüpleriyle bir araya gelmiş ve fikir alışverişinde bulunmuştu.

Başkan Özbek'in toplantı kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeler, Galatasaray'ın Avrupa futbolundaki ilişkileri açısından da dikkat çekti.

Galatasaray yönetimi, dev kulüplerle diplomatik ve sportif ortaklıklar kurmayı hedeflerken. Kopenhag'daki bu yüksek seviyeli temasların, hem kulübün küresel marka değerine ivme kazandıracağı hem de Avrupa futbolundaki güncel trendleri yerinde takip etme imkanı sağlayacağı vurgulanıyor.

Sarı-kırmızlı kulübün başkanı ayrıca Türkiye adına yönetim kuruluna davet edilen ve seçilen isim oldu. 

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