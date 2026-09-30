Toronto Raptors'ın yıldız oyuncularından RJ Barrett, sözleşmesinin son yılına girerken geleceğine ilişkin belirsizliği sorun etmediğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Raptors'ın salı günü başlayan antrenman kampında basın mensuplarına konuşan Barrett, sözleşme durumuna sakin yaklaştığını vurguladı:
"Bence oyuncular çoğu zaman bu konuyu gereğinden fazla kafalarına takıyor. Sonuçta bu yıl bana yine çok ciddi bir para ödeyecekler. Bunun için şükretmem gerekiyor. İyi bir menajerim var. İşini yapmasına izin veriyorum. Ne olacaksa olur."
Barrett, New York Knicks ile imzaladığı dört yıllık sözleşme uzatmasının son sezonunda yaklaşık 29,6 milyon dolar kazanacak. 2023-24 sezonunda OG Anunoby takasının bir parçası olarak memleketinin takımı Raptors'a katılan oyuncu, geçen yıl ekim ayında da sözleşmesini uzatma hakkına sahipti.
NBA'de yedi sezonu geride bırakan Barrett, geçen sezon kariyerinin en verimli şut performansını sergileyerek 19,3 sayı ortalaması yakaladı. Toronto'nun dört yıl sonra ilk kez playoff'a yükseldiği sezonda takımın en skorer ikinci oyuncusu oldu.
Barrett, Raptors'ın ilk turda Cleveland Cavaliers'a elendiği seride ise 24 sayı, 7 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla oynadı.
Pazartesi günü düzenlenen medya gününde playoff performansını değerlendiren Barrett, şunları söyledi:
"Playoff'lar en büyük sahne. Bu yüzden nasıl bir oyuncu olduğumu, zaten kendim hakkında bildiğim şeyi, gösterip kanıtlayabildiğim için mutluydum. Sözleşme uzatması ve diğer konular benim kontrolümde değil. Kontrol edebildiğim şeyler; gösterdiğim çaba, yaptığım işler, nasıl çalıştığım ve takıma yardımcı olmak için nasıl hazırlandığım. Kontrol edebildiğim şeylere odaklanmayı sürdüreceğim."
İki kez NBA Finalleri MVP'si seçilen Kawhi Leonard'ın dönüşüyle iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Raptors'ta, Barrett'ın hücumdaki çok yönlülüğünün önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Leonard, NBA'in en iyi savunma beşlerine seçilen Scottie Barnes ve ikinci sezonuna giren Collin Murray-Boyles'ın varlığı da Barrett'ın savunmadaki eksiklerinin etkisini azaltabilir. Bununla birlikte oyuncunun yüksek tutarlı ve sezon sonunda bitecek sözleşmesi, onu takas görüşmelerinde önemli bir parça hâline de getirebilir.
Barrett, geleceğine ilişkin yaklaşımını şu sözlerle anlattı:
"Sonuçta yeni bir sözleşme alsanız da almasanız da kendiniz olmaya devam etmelisiniz. Oynamayı sürdürmelisiniz. Bir yerde olmazsa başka bir takımda olur. Sahaya her çıktığınızda kendinizi yeniden kanıtlıyorsunuz. Bu yüzden her zaman elinizden gelenin en iyisini ortaya koymalısınız."
Olumlu bakış açısını koruduğunu belirten Barrett, şöyle devam etti:
"Sahaya çıkıp mücadele ediyorum. Yeni yaptırdığım dövmede 'Tanrı izin verirse' yazıyor. O yüzden kafama takmıyorum. Elimden geleni yapıyorum ve söylediğim gibi iyi bir menajerim var. Bu konuda endişelenmiyorum."
Buna karşın Toronto çevresinde büyüyen Barrett, ilk tercihinin Raptors'ta kalmak olduğunu açıkça ifade etti:
"Ben hâlâ burada kalmak istiyorum. Sonuçta burası benim yerim. Kariyerimde ne olursa olsun, burada ya da başka bir yerde, hiçbir şey burada bulunmak ve burada oynamakla kıyaslanamaz."
Raptors'ın 2027-28 sezonunda Leonard, Barnes, Murray-Boyles, Immanuel Quickley, Jakob Poeltl, Allen Graves ve Ja'Kobe Walter için yaklaşık 178 milyon dolarlık maaş yükümlülüğü bulunuyor.
Bu tutara Barrett'ın olası yeni sözleşmesi, 2027'de sınırlı serbest oyuncu olacak Jamal Shead ve diğer oyuncularla yapılabilecek anlaşmalar dahil değil.
Gelecek sezon lüks vergisi sınırının yaklaşık 213 milyon dolar, ilk apron sınırının 222 milyon dolar ve ikinci apron sınırının ise 236 milyon dolar seviyesinde olması öngörülüyor.
"Bence oyuncular çoğu zaman bu konuyu gereğinden fazla kafalarına takıyor. Sonuçta bu yıl bana yine çok ciddi bir para ödeyecekler. Bunun için şükretmem gerekiyor. İyi bir menajerim var. İşini yapmasına izin veriyorum. Ne olacaksa olur."
Barrett, New York Knicks ile imzaladığı dört yıllık sözleşme uzatmasının son sezonunda yaklaşık 29,6 milyon dolar kazanacak. 2023-24 sezonunda OG Anunoby takasının bir parçası olarak memleketinin takımı Raptors'a katılan oyuncu, geçen yıl ekim ayında da sözleşmesini uzatma hakkına sahipti.
NBA'de yedi sezonu geride bırakan Barrett, geçen sezon kariyerinin en verimli şut performansını sergileyerek 19,3 sayı ortalaması yakaladı. Toronto'nun dört yıl sonra ilk kez playoff'a yükseldiği sezonda takımın en skorer ikinci oyuncusu oldu.
Barrett, Raptors'ın ilk turda Cleveland Cavaliers'a elendiği seride ise 24 sayı, 7 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla oynadı.
Pazartesi günü düzenlenen medya gününde playoff performansını değerlendiren Barrett, şunları söyledi:
"Playoff'lar en büyük sahne. Bu yüzden nasıl bir oyuncu olduğumu, zaten kendim hakkında bildiğim şeyi, gösterip kanıtlayabildiğim için mutluydum. Sözleşme uzatması ve diğer konular benim kontrolümde değil. Kontrol edebildiğim şeyler; gösterdiğim çaba, yaptığım işler, nasıl çalıştığım ve takıma yardımcı olmak için nasıl hazırlandığım. Kontrol edebildiğim şeylere odaklanmayı sürdüreceğim."
İki kez NBA Finalleri MVP'si seçilen Kawhi Leonard'ın dönüşüyle iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Raptors'ta, Barrett'ın hücumdaki çok yönlülüğünün önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Leonard, NBA'in en iyi savunma beşlerine seçilen Scottie Barnes ve ikinci sezonuna giren Collin Murray-Boyles'ın varlığı da Barrett'ın savunmadaki eksiklerinin etkisini azaltabilir. Bununla birlikte oyuncunun yüksek tutarlı ve sezon sonunda bitecek sözleşmesi, onu takas görüşmelerinde önemli bir parça hâline de getirebilir.
Barrett, geleceğine ilişkin yaklaşımını şu sözlerle anlattı:
"Sonuçta yeni bir sözleşme alsanız da almasanız da kendiniz olmaya devam etmelisiniz. Oynamayı sürdürmelisiniz. Bir yerde olmazsa başka bir takımda olur. Sahaya her çıktığınızda kendinizi yeniden kanıtlıyorsunuz. Bu yüzden her zaman elinizden gelenin en iyisini ortaya koymalısınız."
Olumlu bakış açısını koruduğunu belirten Barrett, şöyle devam etti:
"Sahaya çıkıp mücadele ediyorum. Yeni yaptırdığım dövmede 'Tanrı izin verirse' yazıyor. O yüzden kafama takmıyorum. Elimden geleni yapıyorum ve söylediğim gibi iyi bir menajerim var. Bu konuda endişelenmiyorum."
Buna karşın Toronto çevresinde büyüyen Barrett, ilk tercihinin Raptors'ta kalmak olduğunu açıkça ifade etti:
"Ben hâlâ burada kalmak istiyorum. Sonuçta burası benim yerim. Kariyerimde ne olursa olsun, burada ya da başka bir yerde, hiçbir şey burada bulunmak ve burada oynamakla kıyaslanamaz."
Raptors'ın 2027-28 sezonunda Leonard, Barnes, Murray-Boyles, Immanuel Quickley, Jakob Poeltl, Allen Graves ve Ja'Kobe Walter için yaklaşık 178 milyon dolarlık maaş yükümlülüğü bulunuyor.
Bu tutara Barrett'ın olası yeni sözleşmesi, 2027'de sınırlı serbest oyuncu olacak Jamal Shead ve diğer oyuncularla yapılabilecek anlaşmalar dahil değil.
Gelecek sezon lüks vergisi sınırının yaklaşık 213 milyon dolar, ilk apron sınırının 222 milyon dolar ve ikinci apron sınırının ise 236 milyon dolar seviyesinde olması öngörülüyor.