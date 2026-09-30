Kulüp başkanına suikast; tek kurşunla öldürüldü!

Bulgaristan takımlarından Botev Plovdiv'in başkanı Iliyan Filipov, başından vurularak öldürüldü. Bulgar basını şüphelinin güvenlik kamerası görüntüsünü yayımladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 14:12
Haber: Sporx.com dış haberler
Kulüp başkanına suikast; tek kurşunla öldürüldü!
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Bulgaristan şok bir suikast haberiyle sarsıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İş insanı ve Bulgaristan ligi takımlarından Botev Plovdiv'in başkanı Iliyan Filipov, gece 01.00 sularında öldürüldü.

Iliyan Filipov'un Plovdiv'de kendisine ait bir mülkte başına tek kurşun sıkılarak öldürüldüğü Bulgaristan basınındaki haberlerde yer aldı. Polis ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine geldiği belirtilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Bulgaristan basınında, Iliyan Filipov'u öldürdüğü öne sürülen şüphelinin güvenlik kamerası görüntüsü paylaşıldı.

Söz konusu haberde görüntülerdeki kapüşonlu şahsın cinayetle bağlantılı olup olmadığının henüz resmi organlarca teyit edilmediği hatırlatıldı.

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