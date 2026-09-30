Kariyerinde Golden State Warriors ile dört şampiyonluk yaşayan Klay Thompson, Miami Heat'teki ilk sezonuna yeni başarılar kazanma hedefiyle hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA tarihinin en iyi şutörleri arasında gösterilen, bir maçta en fazla üçlük isabeti rekorunu elinde bulunduran ve gelecekte Basketbol Şöhretler Müzesi'ne seçilmesine kesin gözüyle bakılan Thompson, henüz başardıklarıyla yetinmiyor.
Dallas Mavericks ile yaz aylarında sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırılmasının ardından 36 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için hızla harekete geçen Heat de Thompson'ın hâlâ önemli katkılar sunabileceğine inanıyor.
Miami yönetimi, Giannis Antetokounmpo ile Bam Adebayo'nun birlikte oynayacağı yeni kadroda tecrübeli şutörün etkili olmasını bekliyor.
Florida Atlantic Üniversitesi'nde düzenlenen antrenman kampındaki ilk çalışmasının ardından salı günü konuşan Thompson, şunları söyledi:
"Bir gün geriye dönüp baktığımda elimden gelen her şeyi yaptığımı söyleyebilmek istiyorum. Heat'te olmanın bana bu fırsatı verdiğini düşünüyorum. Kazanmaya tamamen odaklanmış durumdalar. Daha önce de söyledim: Kazanmak, kariyerimdeki bütün bireysel performanslardan daha önemli. Bir sezon boyunca bu hedefin peşinden koşan bir takımın parçası olmak özel bir şey."
Thompson'ın kariyerinde ulaştığı rakamlar, onu NBA tarihinin seçkin şutörleri arasına yerleştiriyor.
Tecrübeli oyuncu, 11 farklı sezonda en az 200 üçlük isabeti buldu. Bu alanda önünde yalnızca, 12 sezonla eski takım arkadaşı ve "Splash Brothers" ikilisindeki partneri Stephen Curry bulunuyor.
Kariyerinde 2.899 üçlük isabetine ulaşan Thompson, tüm zamanlar listesinde üçüncü sırada bulunan eski Heat oyuncusu Ray Allen'ın yalnızca 74 üçlük gerisinde. Bugüne kadar sadece Curry ve James Harden'ın aştığı 3.000 üçlük barajına ulaşması için ise 101 isabete ihtiyacı var.
Thompson, düzenli olarak ilk beşte başlamamasına rağmen son dört sezonun her birinde en az 200 üçlük isabeti bulan tek NBA oyuncusu olmayı da başardı.
Geçen sezon Dallas'ta maç başına kariyerinin en düşük süresi olan 21,7 dakika sahada kalan Thompson, buna rağmen 202 üçlük kaydetti.
Thompson'ın Miami'de, Ray Allen'ın LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh dönemindeki rolüne benzer bir görev üstlenmesi bekleniyor.
Sakatlık nedeniyle tamamen kaçırdığı iki sezon dışında NBA'deki 14. sezonuna girmeye hazırlanan Thompson, kariyerinde üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 41 isabet yakaladı.
Beş kez All-Star seçilen tecrübeli şutör, dokuz farklı maçta en az 10 üçlük isabeti buldu.
Thompson, bu yaz ünlü şut antrenörü Chris Brickley ile gerçekleştirdiği bir çalışmada ise art arda 72 üçlük soktu. Antrenmanın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bu performansı değerlendiren Thompson, hedefinin maçlarda benzer seriler yakalamak olduğunu söyledi:
"Güzel bir his ama bir NBA maçında art arda 10 üçlük sokmayı tercih ederim."
Heat de yeni oyuncusundan bu tür performanslar bekliyor. Her sezon şampiyonluk hedefiyle hareket eden Miami, bu yaz Antetokounmpo, Tim Hardaway Jr., Bobby Portis ve Thompson gibi isimleri kadrosuna katarak, güçlü rakiplerin bulunduğu Doğu Konferansı'nda iddiasını artırdı.
Thompson, hem şampiyonluk hem de bireysel rekorlar için motivasyonunu koruduğunu şu sözlerle anlattı:
"Umarım bir gün Şöhretler Müzesi'ne girme fırsatım olur. Ama o zamana kadar bu oyuna verecek hâlâ çok şeyim olduğunu hissediyorum. Rekorlar da benim için önemli. Basketbola çok tutkun olduğum için rekor listelerinde yükselmeye devam etmek istiyorum. Ray Allen ve Reggie Miller'ı izleyerek büyüdüm. Bu isimler bana her gün şut atma ilhamı veriyor. Ray'i Heat formasıyla geçme şansımın olması, devam etmek için bana çok büyük bir motivasyon sağlıyor."
Dallas Mavericks ile yaz aylarında sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırılmasının ardından 36 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için hızla harekete geçen Heat de Thompson'ın hâlâ önemli katkılar sunabileceğine inanıyor.
Miami yönetimi, Giannis Antetokounmpo ile Bam Adebayo'nun birlikte oynayacağı yeni kadroda tecrübeli şutörün etkili olmasını bekliyor.
Florida Atlantic Üniversitesi'nde düzenlenen antrenman kampındaki ilk çalışmasının ardından salı günü konuşan Thompson, şunları söyledi:
"Bir gün geriye dönüp baktığımda elimden gelen her şeyi yaptığımı söyleyebilmek istiyorum. Heat'te olmanın bana bu fırsatı verdiğini düşünüyorum. Kazanmaya tamamen odaklanmış durumdalar. Daha önce de söyledim: Kazanmak, kariyerimdeki bütün bireysel performanslardan daha önemli. Bir sezon boyunca bu hedefin peşinden koşan bir takımın parçası olmak özel bir şey."
Thompson'ın kariyerinde ulaştığı rakamlar, onu NBA tarihinin seçkin şutörleri arasına yerleştiriyor.
Tecrübeli oyuncu, 11 farklı sezonda en az 200 üçlük isabeti buldu. Bu alanda önünde yalnızca, 12 sezonla eski takım arkadaşı ve "Splash Brothers" ikilisindeki partneri Stephen Curry bulunuyor.
Kariyerinde 2.899 üçlük isabetine ulaşan Thompson, tüm zamanlar listesinde üçüncü sırada bulunan eski Heat oyuncusu Ray Allen'ın yalnızca 74 üçlük gerisinde. Bugüne kadar sadece Curry ve James Harden'ın aştığı 3.000 üçlük barajına ulaşması için ise 101 isabete ihtiyacı var.
Thompson, düzenli olarak ilk beşte başlamamasına rağmen son dört sezonun her birinde en az 200 üçlük isabeti bulan tek NBA oyuncusu olmayı da başardı.
Geçen sezon Dallas'ta maç başına kariyerinin en düşük süresi olan 21,7 dakika sahada kalan Thompson, buna rağmen 202 üçlük kaydetti.
Thompson'ın Miami'de, Ray Allen'ın LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh dönemindeki rolüne benzer bir görev üstlenmesi bekleniyor.
Sakatlık nedeniyle tamamen kaçırdığı iki sezon dışında NBA'deki 14. sezonuna girmeye hazırlanan Thompson, kariyerinde üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 41 isabet yakaladı.
Beş kez All-Star seçilen tecrübeli şutör, dokuz farklı maçta en az 10 üçlük isabeti buldu.
Thompson, bu yaz ünlü şut antrenörü Chris Brickley ile gerçekleştirdiği bir çalışmada ise art arda 72 üçlük soktu. Antrenmanın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bu performansı değerlendiren Thompson, hedefinin maçlarda benzer seriler yakalamak olduğunu söyledi:
"Güzel bir his ama bir NBA maçında art arda 10 üçlük sokmayı tercih ederim."
Heat de yeni oyuncusundan bu tür performanslar bekliyor. Her sezon şampiyonluk hedefiyle hareket eden Miami, bu yaz Antetokounmpo, Tim Hardaway Jr., Bobby Portis ve Thompson gibi isimleri kadrosuna katarak, güçlü rakiplerin bulunduğu Doğu Konferansı'nda iddiasını artırdı.
Thompson, hem şampiyonluk hem de bireysel rekorlar için motivasyonunu koruduğunu şu sözlerle anlattı:
"Umarım bir gün Şöhretler Müzesi'ne girme fırsatım olur. Ama o zamana kadar bu oyuna verecek hâlâ çok şeyim olduğunu hissediyorum. Rekorlar da benim için önemli. Basketbola çok tutkun olduğum için rekor listelerinde yükselmeye devam etmek istiyorum. Ray Allen ve Reggie Miller'ı izleyerek büyüdüm. Bu isimler bana her gün şut atma ilhamı veriyor. Ray'i Heat formasıyla geçme şansımın olması, devam etmek için bana çok büyük bir motivasyon sağlıyor."