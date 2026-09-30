Konyaspor ve Filistin dostluk maçında karşı karşıya

TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı, 30 Eylül Çarşamba günü Konya'da dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Filistin Günü" etkinlikleri kapsamında oynanacak karşılaşma saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda başlayacak.
Maça girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı açıklandı.
ANLAMLI BİR DOSTLUK MAÇI
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, anlamlı bir dostluk karşılaşmasında bir araya gelecek.
İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 İİT Gençlik Başkenti ilan edilen Konya'da düzenlenecek "Filistin Günü" programı kapsamında iki takım sahaya çıkacak. Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu iş birliğinde gerçekleştirilecek.
"AYNI TARAFTAYIZ, AYNI TARAFTARIZ"
TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçı 30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın futbolun birleştirici gücü üzerinden Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermesi hedefleniyor. Organizasyon için "Aynı Taraftayız, Aynı Taraftarız" ifadesi de kullanılıyor.
Maça girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı açıklandı.
ANLAMLI BİR DOSTLUK MAÇI
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, anlamlı bir dostluk karşılaşmasında bir araya gelecek.
İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 İİT Gençlik Başkenti ilan edilen Konya'da düzenlenecek "Filistin Günü" programı kapsamında iki takım sahaya çıkacak. Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu iş birliğinde gerçekleştirilecek.
"AYNI TARAFTAYIZ, AYNI TARAFTARIZ"
TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçı 30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın futbolun birleştirici gücü üzerinden Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermesi hedefleniyor. Organizasyon için "Aynı Taraftayız, Aynı Taraftarız" ifadesi de kullanılıyor.