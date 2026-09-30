Konyaspor ve Filistin dostluk maçında karşı karşıya

Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya gelecek

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 14:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konyaspor ve Filistin dostluk maçında karşı karşıya
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TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı, 30 Eylül Çarşamba günü Konya'da dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Filistin Günü" etkinlikleri kapsamında oynanacak karşılaşma saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda başlayacak.

Maça girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı açıklandı.

ANLAMLI BİR DOSTLUK MAÇI

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, anlamlı bir dostluk karşılaşmasında bir araya gelecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026 İİT Gençlik Başkenti ilan edilen Konya'da düzenlenecek "Filistin Günü" programı kapsamında iki takım sahaya çıkacak. Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu iş birliğinde gerçekleştirilecek.

"AYNI TARAFTAYIZ, AYNI TARAFTARIZ"

TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçı 30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın futbolun birleştirici gücü üzerinden Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermesi hedefleniyor. Organizasyon için "Aynı Taraftayız, Aynı Taraftarız" ifadesi de kullanılıyor.

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