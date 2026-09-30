Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanına gidiyor

Anadolu Efes, EuroLeague'de Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 11:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanına gidiyor
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, EuroLeague 3. haftasında perşembe günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belgrad Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak.

Son olarak sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i 94-84 yenen lacivert-beyazlı takım, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

İkinci hafta maçında İsrail'in Hapoel IBI takımına 81-80 mağlup olan Kızılyıldız'ın ise ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.

Avrupa kupalarındaki 916. karşılaşma

Anadolu Efes, Kızılyıldız maçıyla Avrupa kupalarında 916. kez boy gösterecek.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 915 karşılaşmada 507 galibiyet, 408 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 668. maçını yapacak. Geride kalan 667 müsabakanın 350'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 317'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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