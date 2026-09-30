Fenerbahçe'de Milan Skriniar duvarı!

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Süper Lig'in ilk 6 haftasında sergilediği performansla savunmadaki istikrarıyla öne çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 12:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Milan Skriniar duvarı!
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Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği performansla taraftarların güvendiği isimlerden biri olan Milan Skriniar, 2026-2027 sezonuna da etkili bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla REYTİNGDE ZİRVEDE

Slovak stoper, Süper Lig'in ilk 6 haftasında maç başına 7.23 reyting ortalamasıyla Davinson Sanchez, Tiago Djalo ve Stefan Savic'i geride bırakarak zirvede yer aldı.

SAVUNMADA ÖNE ÇIKIYOR

Hücuma gerekmedikçe çıkmayan ve savunma arkasında boşluk bırakmamaya özen gösteren Skriniar, en fazla top çalan ve zeminde en fazla ikili mücadele kazanan isim oldu.

31 yaşındaki savunmacı, hava toplarında da yüzde 90.9'luk başarı oranıyla bu alanda zirvede yer aldı.

KARTAL'IN EN GÜVENDİĞİ İSİM

Skriniar, Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın saha içerisindeki en büyük yardımcılarından biri olarak öne çıkıyor.

Slovak stoper, tecrübesi ve performansıyla Kartal'ın en güvendiği oyuncular arasında yer alıyor.



 
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