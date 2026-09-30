Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımın son durumu ve Marco Asensio'nun sahalara dönüş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, İspanyol futbolcunun hazırlık maçında ilk 11'de görev yapacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ASENSIO İLK 11'DE OYNAYACAK"
Marco Asensio'nun fiziksel ve mental olarak iyi durumda olduğunu belirten İsmail Kartal, yıldız oyuncunun Çaykur Rizespor karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesini beklediğini ifade etti.
Kartal, "Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum." dedi.
"TARZLARI FARKLI OYUNCULAR VAR"
Takımın oyun anlayışı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kartal, özellikle topa sahip olma ve top kaybı sonrası reaksiyon konusunda gelişim göstermeyi hedeflediklerini söyledi.
İsmail Kartal, "Topa sahip olma oyunu ve kaptırdığımız toplara reaksiyon gösterme kısımlarına çalışıyoruz. Topu kazanma süresini düşürmeye çalışıyoruz. Buna alışık olmayan bazı oyuncuları adapte etmek kolay değil. Çok kaliteli oyuncular var ancak tarzları farklı." ifadelerini kullandı.
Takımın uyum sürecinin zaman gerektirdiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Gönül hemen olsun ister ama futbol öyle değil. Herkesin özelliklerinden bir şeyleri oluşturmanız gerekiyor. İyi yoldayız." şeklinde konuştu.
Marco Asensio'nun fiziksel ve mental olarak iyi durumda olduğunu belirten İsmail Kartal, yıldız oyuncunun Çaykur Rizespor karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesini beklediğini ifade etti.
Kartal, "Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum." dedi.
"TARZLARI FARKLI OYUNCULAR VAR"
Takımın oyun anlayışı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kartal, özellikle topa sahip olma ve top kaybı sonrası reaksiyon konusunda gelişim göstermeyi hedeflediklerini söyledi.
İsmail Kartal, "Topa sahip olma oyunu ve kaptırdığımız toplara reaksiyon gösterme kısımlarına çalışıyoruz. Topu kazanma süresini düşürmeye çalışıyoruz. Buna alışık olmayan bazı oyuncuları adapte etmek kolay değil. Çok kaliteli oyuncular var ancak tarzları farklı." ifadelerini kullandı.
Takımın uyum sürecinin zaman gerektirdiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Gönül hemen olsun ister ama futbol öyle değil. Herkesin özelliklerinden bir şeyleri oluşturmanız gerekiyor. İyi yoldayız." şeklinde konuştu.