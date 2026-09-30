Fenerbahçe'den Victor Hugo hamlesi!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yönetimle yaptığı görüşmede U23 kuralına uygun bir orta saha oyuncusu talep ettiği ve sarı-lacivertli yönetimin bu doğrultuda Brezilya'ya yöneldiği belirtildi.
FENERBAHÇE LİSTEYE ALDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Atletico Mineiro forması giyen 22 yaşındaki Victor Hugo'yu transfer listesine aldı. Sarı-lacivertli yönetimin genç orta saha için devre arasında Brezilya ekibine teklif yapmayı planladığı aktarıldı.
38 MAÇTA 6 GOL, 2 ASİST
Bu sezon Atletico Mineiro formasıyla 38 maçta görev yapan Victor Hugo, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Asıl mevkisi 8 numara olan ve 1.84 metre boyundaki Brezilyalı futbolcu, ihtiyaç halinde 10 numara ve kanat bölgelerinde de görev yapabiliyor.
2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Victor Hugo'nun Atletico Mineiro ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcunun güncel verilere göre 8 milyon euro piyasa değerine sahip olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE LİSTEYE ALDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Atletico Mineiro forması giyen 22 yaşındaki Victor Hugo'yu transfer listesine aldı. Sarı-lacivertli yönetimin genç orta saha için devre arasında Brezilya ekibine teklif yapmayı planladığı aktarıldı.
38 MAÇTA 6 GOL, 2 ASİST
Bu sezon Atletico Mineiro formasıyla 38 maçta görev yapan Victor Hugo, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Asıl mevkisi 8 numara olan ve 1.84 metre boyundaki Brezilyalı futbolcu, ihtiyaç halinde 10 numara ve kanat bölgelerinde de görev yapabiliyor.
2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Victor Hugo'nun Atletico Mineiro ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcunun güncel verilere göre 8 milyon euro piyasa değerine sahip olduğu belirtildi.