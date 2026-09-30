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Fatih Terim: "Barcelona'nın analizi bende!"

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Galatasaray - Barcelona maçının analizini yapacağını açıkladı.

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calendar 30 Eylül 2026 07:52 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2026 07:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fatih Terim: 'Barcelona'nın analizi bende!'
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Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta yorumcu koltuğunda görev yaptı. Deneyimli teknik adam, burada yayıncı kuruluş görevlisi ve Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen'e konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şampiyonlar Ligi maçlarında analiz yaptığını dile getiren Fatih Terim, Galatasaray - Barcelona maçının da analizini yapacağını söyledi.

Deneyimli teknik adam, "UEFA benden görev verdiği maçların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal-Sporting maçını Londra'da izleyip UEFA teknik gözlemcisi olarak raporlamıştım. Şimdi 13 Ekim'deki Galatasaray-Barcelona maçında analiz yapacağım." sözlerini sarf etti.

MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. 13 Ekim Salı günü oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

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