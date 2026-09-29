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Blazers GM'i, Ja Morant takası için: "Ona inanıyoruz"

Portland Trail Blazers genel menajeri Joe Cronin, Ja Morant'i hâlâ üst düzey bir oyuncu olarak gördüklerini ve Memphis Grizzlies ile yaptıkları takasın temelinde bu inancın bulunduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 15:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Blazers GM'i, Ja Morant takası için: 'Ona inanıyoruz'
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Portland Trail Blazers genel menajeri Joe Cronin, Ja Morant'i kadrolarına katma fırsatı doğduğunda tereddüt etmediklerini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Blazers'ın medya gününde konuşan Cronin, "Her şeyden önce Ja'ya inanıyoruz. Kararımız, onu hâlâ çok üst düzey bir oyuncu olarak görmemize dayanıyordu," dedi.

Morant'in önünde başarılı yıllar olduğuna inandıklarını söyleyen Cronin, takımın kalabalık arka alanına ilişkin soruları da değerlendirdi: "Uyum, pozisyonlar ve benzeri konularda sorular olacağını biliyorum. Ancak bizim odağımız yetenek ve kadromuza mümkün olduğunca fazla yetenek katmak."

Portland, Morant'i haziran ayında Jerami Grant ve Kris Murray karşılığında Memphis Grizzlies'ten transfer etti. Morant, geçen sezon sol dirseğindeki bağ sakatlığı nedeniyle yalnızca 20 maç oynayabildi. Bu karşılaşmalarda 19,5 sayı, 8,1 asist, 3,3 ribaund ve 1,0 top çalma ortalamaları yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden kariyerinin en düşük oranı olan yüzde 23,5 ile isabet buldu.

Blazers'ın arka alanında Damian Lillard, Jrue Holiday ve Scoot Henderson da bulunuyor. Menisküs yırtığından döndüğünde Shaedon Sharpe da rotasyona katılacak.

Morant ise ilk beşte başlayıp başlamamasından çok takımın kazanmasına odaklandığını söyledi: "Benim için en önemli şey kazanmak. Bunun için hangi rolü üstlenmem gerekiyorsa üstlenirim. Kazandığımız sürece kimsenin şikâyet edeceğini sanmıyorum. İlk beşte başlasam da başlamasam da yaklaşımım aynı."

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