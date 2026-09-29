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Galatasaray'da Okan Buruk, orta saha sorununu çözüyor!

Galatasaray'da orta sahadaki sıkıntı, milli takımdan döneceklerle aşılacak gibi görünüyor. Lesley Ugochukwu ve Renato Nhaga'nın formda görüntüsüne, İlkay Gürdoğan'ın da arzulu futbolu eklenince, Teknik Direktör Okan Buruk'un eli rahatlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 09:55
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Okan Buruk, orta saha sorununu çözüyor!
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İlkay
İlkay
Galatasaray
Galatasaray'da milli ara sonrası Teknik Direktör Okan Buruk'un orta sahadaki sıkıntısı ortadan kalkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu durum, sarı-kırmızılılarda seçenekleri artırırken rekabeti de yükseltecek. Lemina'nın durumunun iyi olduğu ve Kasımpaşa maçına kadar hazır hale gelmesinin beklendiği öğrenilirken, milli takımlara giden Lesley Ugochukwu ve Renato Nhaga'nın da form yakalaması Galatasaray'da memnuniyet yarattı.

MİLLİ ARAYI İYİ GEÇİRDİLER

Fransa U21 forması giyen Ugochukwu, İzlanda deplasmanında 90 dakika sahada kalırken, Nhaga ise Gine-Bissau'nun Tanzanya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada 70 dakika forvet pozisyonunda görev yaptı.

Hem Ugochukwu'nun hem de Nhaga'nın ritm kazanması teknik heyeti memnun ederken, Lemina'nın dönüşüyle birlikte orta sahadaki rekabetin daha da artması ve bunun oyuncuların performansına olumlu yansıması bekleniyor.

Öte yandan son dönemde hakkında yapılan tartışmaların İlkay Gündoğan'ı daha da hırslandırdığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun daha fazla süre almak için büyük bir motivasyon içinde olduğu vurgulandı. 

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