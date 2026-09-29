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Serdal Adalı'nın yeni yönetim listesi netleşiyor

Beşiktaş'ta 4 Ekim'de yapılacak seçim öncesinde Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesi şekillenmeye başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 09:08
Haber: Sözcü
Serdal Adalı'nın yeni yönetim listesi netleşiyor
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Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü yapılacak seçime tek aday olarak girecek Başkan Serdal Adalı, yeni yönetim kurulu listesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mevcut yönetimde ikinci başkan olarak görev yapan Hakan Daltaban'ın yeni listede yer almayacağı belirtildi.

DALTABAN'A YENİ GÖREV TEKLİF EDİLDİ

Hakan Daltaban'a yeni yönetimde yer almayacağı kararının iletildiği, buna karşın Futbol Komitesi ve Sportif AŞ'de görevine devam etmesi yönünde teklif yapıldığı aktarıldı.

Daltaban'ın ise bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

YENİ LİSTEDE İKİ İSİM NETLEŞTİ

Serdal Adalı'nın daha güçlü bir yönetim oluşturmak, sıcak para sağlamak ve kulübü mali açıdan rahatlatacak isimlerle yoluna devam etmek istediği ifade edildi.

Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesinde Leman Özgür Rodoplu ve Aslan Küçükemre'nin yer almasının netleştiği belirtildi.

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