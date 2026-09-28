Memphis Grizzlies, yaz aylarında kadrosuna kattığı tecrübeli guard D'Angelo Russell'ı antrenman kampı öncesinde serbest bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Memphis, 30 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırdı. Russell, temmuz ayında John Collins'in Detroit Pistons'a, Khris Middleton'ın ise Washington Wizards'a gittiği altı takımlı takas kapsamında Washington'dan Memphis'e geçmişti. Grizzlies'ın onu kadroda tutmasının beklenmediği daha önce bildirilmişti.
Russell, 2025-26 sezonuna sakat Kyrie Irving'in yokluğunda Dallas Mavericks'ta başlamıştı. İlk 16 maçın üçüne ilk beşte çıktı ve bu dönemde ortalama 22,1 dakika oynadı. Dallas'ın bu maçların 11'ini kaybetmesinin ardından süresi azaldı; sonraki 23 maçın yalnızca 10'unda forma giydi.
Mavericks formasıyla 10,2 sayı ve 4 asist ortalamaları yakalayan Russell, sahadan yüzde 40,5, üç sayı çizgisinin gerisinden ise kariyerinin en düşük oranı olan yüzde 29,5 isabetle oynadı. Şubat ayında takas edildiği Wizards'ta maça çıkmadı.
Russell, 2025-26 sezonuna sakat Kyrie Irving'in yokluğunda Dallas Mavericks'ta başlamıştı. İlk 16 maçın üçüne ilk beşte çıktı ve bu dönemde ortalama 22,1 dakika oynadı. Dallas'ın bu maçların 11'ini kaybetmesinin ardından süresi azaldı; sonraki 23 maçın yalnızca 10'unda forma giydi.
Mavericks formasıyla 10,2 sayı ve 4 asist ortalamaları yakalayan Russell, sahadan yüzde 40,5, üç sayı çizgisinin gerisinden ise kariyerinin en düşük oranı olan yüzde 29,5 isabetle oynadı. Şubat ayında takas edildiği Wizards'ta maça çıkmadı.