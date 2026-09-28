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Saçları yüzünden iki rakibine kırmızı kart gördürdü!

CONCACAF Uluslar Ligi'nde oynanan Antigua & Barbuda-Anguilla maçında ilginç anlar yaşandı. Ev sahibi ekibin 5-0 kazandığı mücadeleye 69. dakikada dahil olan Aedan Scipio'nun bileğine kadar olan saçları nedeniyle rakip oyuncular 2 kırmızı kart gördü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 09:55 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 10:02
Haber: Sporx.com
Saçları yüzünden iki rakibine kırmızı kart gördürdü!
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İKİ KIRMIZI KARTA SEBEP OLDU

36 yaşındaki Anguilla milli takım oyuncusu, 69. dakikada oyuna girdi ve iki kırmızı karta sebep oldu.

Ayak bileklerine kadar saçı olan Scipio, 72. dakikada saçı çekildiği için yerde kaldı. Antigua ve Barbuda'nın oyuncusu Keon Greene rakibinin saçını çektiği gerekçesi ile oyundan ihraç edildi.

BİR KIRMIZI KART DAHA

Dakikalar 90+3'ü gösterirken bu kez gerilerden koşarak rakibine yaklaşan Shalon Knight, Aedan Scipio'nun saçını çekince o da hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. 

Bu iki kırmızı kart sonrası Antigua ve Barbuda 9 kişi kaldı.

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