Dorgeles Nene, Vozinha'nın başını yaktı!

2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile gösterdiği performansla dikkat çeken 40 yaşındaki Vozinha, turnuvanın ardından Şili ekibi Colo Colo'ya transfer olmuştu.
Deneyimli kalecinin kulüpteki geleceğiyle ilgili ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Colo Colo ile Şili Kupası'nda ilk maçına çıkan ve ligde de iki karşılaşmada görev yapan Vozinha'nın, sözleşmesindeki özel bir madde nedeniyle kulüpten ayrılma ihtimali bulunabileceği öne sürüldü.
KOVULMA İHTİMALİ GÜNDEMDE
Şili'de yayın yapan Radio Punto'da yer alan habere göre Vozinha'nın performansı nedeniyle Colo Colo'da soru işaretleri oluştu.
Haberde, deneyimli kalecinin yıl sonuna kadar maçların en az yüzde 50'sinde forma giymemesi halinde Colo Colo'nun sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olabileceği iddia edildi.
Vozinha, Colo Colo formasıyla çıktığı 3 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gördü ve 2 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.
NENE'DEN VOZINHA'YA KÖTÜ HABER
Vozinha'nın adı bu kez Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde yaşanan bir pozisyonla gündeme geldi.
Yeşil Burun Adaları'nın Mali'ye 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada tecrübeli kaleci, üçüncü gol öncesinde ceza sahasının dışına çıktı. Topu uzaklaştırmak isteyen Vozinha, meşin yuvarlağı rakibine kaptırdı.
Pozisyonun devamında Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Dorgeles Nene, boş kaleye yaptığı vuruşla skoru 3-1'e getirdi.
"VOZINHA İÇİN KORKUNÇ BİR GECE"
Vozinha'nın yaptığı hata Şili ve İspanyol basınında da geniş yankı buldu.
AS'ta yer alan haberde, "Vozinha'nın bu maçta yaptıkları viral olacak! İnanılmaz." ifadeleri kullanıldı.
Şili basınından Dalealbo ise deneyimli kalecinin performansını, "Vozinha, Mali karşısında korkunç bir gece geçirdi." sözleriyle değerlendirdi.
Biobiochile'de ise Vozinha'nın hatası, Yeşil Burun Adaları'nın Mali karşısında aldığı mağlubiyetin öne çıkan anlarından biri olarak aktarıldı.
Deneyimli kalecinin kulüpteki geleceğiyle ilgili ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Colo Colo ile Şili Kupası'nda ilk maçına çıkan ve ligde de iki karşılaşmada görev yapan Vozinha'nın, sözleşmesindeki özel bir madde nedeniyle kulüpten ayrılma ihtimali bulunabileceği öne sürüldü.
KOVULMA İHTİMALİ GÜNDEMDE
Şili'de yayın yapan Radio Punto'da yer alan habere göre Vozinha'nın performansı nedeniyle Colo Colo'da soru işaretleri oluştu.
Haberde, deneyimli kalecinin yıl sonuna kadar maçların en az yüzde 50'sinde forma giymemesi halinde Colo Colo'nun sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olabileceği iddia edildi.
Vozinha, Colo Colo formasıyla çıktığı 3 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gördü ve 2 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.
NENE'DEN VOZINHA'YA KÖTÜ HABER
Vozinha'nın adı bu kez Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde yaşanan bir pozisyonla gündeme geldi.
Yeşil Burun Adaları'nın Mali'ye 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada tecrübeli kaleci, üçüncü gol öncesinde ceza sahasının dışına çıktı. Topu uzaklaştırmak isteyen Vozinha, meşin yuvarlağı rakibine kaptırdı.
Pozisyonun devamında Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Dorgeles Nene, boş kaleye yaptığı vuruşla skoru 3-1'e getirdi.
"VOZINHA İÇİN KORKUNÇ BİR GECE"
Vozinha'nın yaptığı hata Şili ve İspanyol basınında da geniş yankı buldu.
AS'ta yer alan haberde, "Vozinha'nın bu maçta yaptıkları viral olacak! İnanılmaz." ifadeleri kullanıldı.
Şili basınından Dalealbo ise deneyimli kalecinin performansını, "Vozinha, Mali karşısında korkunç bir gece geçirdi." sözleriyle değerlendirdi.
Biobiochile'de ise Vozinha'nın hatası, Yeşil Burun Adaları'nın Mali karşısında aldığı mağlubiyetin öne çıkan anlarından biri olarak aktarıldı.