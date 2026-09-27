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Muslera'nın ilk 11 çıktığı maçta büyük olay çıktı!

Arjantin Süper Kupa'da Rosario Central, Estudiantes'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Muslera'nın ilk 11'de başladığı maçın son bölümü tartışmalara sahne olurken kutlamalar sırasında ortalık karıştı.

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calendar 27 Eylül 2026 13:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Muslera'nın ilk 11 çıktığı maçta büyük olay çıktı!
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Rosario Central ve Estudiantes, Arjantin Süper Kupa finalinde karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 4 golün atıldığı maçı Rosario Central geriden gelip kazandı ve şampiyon oldu.

Estudiantes maçın ilk dakikasında Alexis Castro'yla öne geçerken Angel Di Maria'nın devre bitmeden kaydettiği iki golle Rosario Central öne geçti. Julian Fernandez ise 90+6'da skoru belirledi.

MUSLERA İLK 11'DE BAŞLADI

Estudiantes'te Fernando Muslera maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Gergin maçın son bölümü tartışmalara sebep oldu. Mücadelenin sona ermesiyle Rosario Central futbolcularının kutlama için sahaya girmesiyle iki takım arasında kavga çıktı.

"HEPİ SENİN, SEN HIRSIZSIN!"

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterirken sahaya girdi. Takımın teknik direktörü Medina Herrera de hakem yönetimini eleştirdi. Veron'un sahaya girip hakeme tepki gösterdiği anlar yayına yansdı. Arjantin basının aktardığına göre maçın hakemine Veron, "Hepsi senin, sen hırsızsın" diye bağırdı.

"GÜLÜNÇ BİR DURUM"

Veron ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "İnsanlara kötü davrandılar ve hakkını çalarlarken gösterdikleri durum inanılmazdı. Gereksiz, bizi bu yola sokmalarının sebebi bu. Gülünç bir durum." dedi.

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