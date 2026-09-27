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İtalya'da Türkiye maçı öncesi kriz!

Belçika'ya 2-0 mağlup olan İtalya'da Türkiye maçı öncesi eleştirilerin dozu arttı. İtalyan basını, Bursa'daki karşılaşmayı A Ligi'nde kalma hedefi açısından kritik bir sınav olarak değerlendiriyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 10:46 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026 10:49
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
İtalya'da Türkiye maçı öncesi kriz!
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UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Takım, pazartesi günü Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında kazanması ve Belçika-Fransa karşılaşmasından çıkacak sonuca göre grupta yeniden iddialı konuma gelmenin hesaplarını yapıyor.

İtalya cephesinde ise Belçika karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından kriz havası hakim.

İTALYAN BASININDAN SERT ELEŞTİRİLER

İtalyan basını, takımın mevcut performansıyla Euro 2028'e katılmasının dahi zor olacağını belirtirken teknik direktör Roberto Mancini'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Türkiye karşılaşmasının, İtalya adına A Ligi'nden B Ligi'ne düşmeme mücadelesinde kritik önem taşıdığı ifade edildi. İtalyan basınında mücadele için "Taktiksel hesaplaşma" ve "Varoluş maçı" ifadeleri kullanıldı.

"RUHSUZ, KİMLİKSİZ VE KABUL EDİLEMEZ"

La Gazzetta dello Sport, Belçika mağlubiyetinin ardından İtalya'nın performansını sert şekilde eleştirdi.

Gazete, "Sahada ruhsuz, kimliksiz ve kabul edilemez bir İtalya vardı" ifadelerini kullandı.

Mancini yönetimindeki takım için ayrıca, "İtalya, eskisinden daha çirkin, daha kirli ve daha da bakımsızsın" değerlendirmesi yapıldı.

TAKTİK TERCİHLER ELEŞTİRİLDİ

İtalya'nın Belçika karşısında 4-3-3 sistemiyle sahaya çıkması eleştirilerin odağında yer aldı.

Calafiori'nin farklı bir rolde zorlandığı ve 20 yaşındaki Romano'ya orta sahada fazla sorumluluk yüklendiği belirtildi.

İtalya'nın yüzde 56 topa sahip olmasına rağmen bunun oyundaki üstünlüğü yansıtmadığı savunulurken, Donnarumma'nın ilk yarıdaki kurtarışlarının daha farklı bir skorun önüne geçtiği ifade edildi.

Scalvini'nin 65. dakikada oyuna girdikten sonra direkten dönen topu ve Kean'in kaçırdığı fırsatlar ise İtalya adına sonucu değiştirmedi.

TÜRKİYE MAÇINDA DEĞİŞİKLİK

Roberto Mancini'nin Türkiye karşısında ilk 11'de değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Cezasını tamamlayan Bastoni'nin savunmaya dönmesi, sağ bekte Kayode'nin görev yapması ve orta saha kurgusunun değiştirilmesi planlanıyor.

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